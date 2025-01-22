母獨養5子女「4人從軍」…么女削頭慘死！長輩們悲送最後一程

記者鄧木卿、黃資真／台中報導

台中市清泉崗空軍基地一名41歲胡姓地勤女士官長，21日執行協助戰機落地任務時，遭經國號戰機進氣口吸入，頭顱當場遭削去大半，送醫不治，媽媽淚訴求還原案發真相，立法院副院長江啟臣稍早現身靈堂，提到胡母獨自扶養5個小孩長大，么女卻不幸在事故中離世。

▲胡姓女士官遭戰機進氣口吸入喪命，家中長輩們到靈堂送最後一程。（圖／記者鄧木卿攝，下同）



41歲胡女的哥哥是陸軍，但她選擇走上空軍之路，為航空技術學院96年班畢業，在三聯隊服役達18年，4個月前才到同聯隊的機務單位服務，並晉升為士官長，也因此從烏日搬到清水空軍官舍居住，但母親以及姊姊常到清水探望胡女，一家人感情相當好。

如今卻離奇被吸入發動機進氣口身亡。昨日上午案發後，接獲女兒死訊的胡母悲痛趕到醫院，崩潰拭淚要求軍方還原真相，台中地檢署檢察官下午便火速趕抵現場勘驗，並訂於今天下午相驗死因。

今天中午幾名長輩陸續抵達胡女靈堂，不捨送晚輩最後一程，之後立法院副院長江啟臣也現身，進入慰問家屬。離去前江啟臣表示，胡姓士官長父親在30多歲時就過世，因此家中5個小孩都由母親獨力扶養長大，且3人在空軍、1人在陸軍，可說是軍人世家。針對後續處理，江啟臣回應「第一辦好後事，第二從優撫恤，第三配合檢調查明原因」。

▲立法院副院長現身靈堂慰問家屬。