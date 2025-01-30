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直言大罷免「非台灣之福」　韓國瑜曝心聲：西瓜皮擦屁股沒完沒了

記者郭運興／台北報導

今（30日）大年初二，立法院長韓國瑜在副院長江啟臣、國民黨立委羅廷瑋的陪同下，前往台中豐原慈濟宮發送小紅包向鄉親拜年。過程中，韓國瑜談到大罷免，他表示，去年剛選完，今年要大罷免，西瓜皮擦屁股，沒完沒了，這不是台灣之福，也不是民主之幸。他也點名身旁的羅廷瑋，稱讚羅才35歲而且一身是膽、兩袖清風，真的非常認真優秀，所以大家要支持優秀的立法委員在立院為民喉舌、好好發揮。

韓國瑜致詞表示，這一年立法院的攻防非常激烈，自己跟江啟臣副院長兩人輪流主持，自己的蒼老跟憔悴，加上副院長的英俊跟瀟灑，構成了立法院最美麗畫面，去年跟今年大家可以看到他老了很多，精氣神三寶都快耗光了，精給了國民黨，氣給了民進黨，神給了民眾黨，三黨總召把他的精氣神都耗光了。

韓國瑜表示，今天除了來慈濟宮跟鄉親拜年外，也希望來補補氣一下，來年又要開始激烈攻防的一年，但親愛的大台中善男信女，人心中都有一點善，大家在媽祖婆保庇之下，希望能夠給大台中、台灣地區、海內外好友帶來一年的幸福跟平安。

談到大罷免，韓國瑜直言，國際情勢並不穩定，不管是俄烏戰爭、以巴衝突、海峽兩岸有時候也是關係非常緊張，現在立法院內部大家也知道大罷免又要開始，去年剛選完，今年要大罷免，西瓜皮擦屁股，沒完沒了，這不是台灣之福，也不是民主之幸，所以希望在媽祖保佑之下，能夠有個和諧美好的台灣，立法院所有的攻防，執政黨跟在野黨都能夠在謹守維護全台人民最大權益下，展開意見攻防，這才是全民之福。

韓國瑜強調，這一年來自己跟江啟臣互相鼓勵，一直在考量一個問題，到底要用愛出發來做立法院工作，還是用恨來出發？但他們兩人真的都是用愛出發，希望立法院更好，希望台灣社會更好，也許他們做得不夠盡善盡美，但心都是希望一切往更好方向發展。

另外，韓國瑜談到身旁遭點名罷免的羅廷瑋，他表示，自己要介紹台中地區非常優秀的立法委員羅廷瑋，他才35歲而且一身是膽、兩袖清風，真的是非常認真優秀的立法委員，所以大家支持優秀的立法委員在立法院為民喉舌、好好發揮，祈願蛇年整個台灣吉祥如意，所有鄉親父老兄弟姊妹大家闔家平安。

▼立法院長韓國瑜初二出席拜年活動。（圖／翻攝自Facebook／江啟臣）

▲▼立法院長韓國瑜初二出席拜年活動。（圖／翻攝自Facebook／江啟臣）

▲▼立法院長韓國瑜初二前往台中拜年。（圖／翻攝自Facebook／江啟臣）

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