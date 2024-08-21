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8年來首度奪冠！台灣小學生獲WAGF中國指彈吉他大賽冠軍

▲2024 WAGF決賽現場直播。（影／WAGF提供）

記者林璟倩／綜合報導

WAGF中國指彈吉他大賽被譽為國際三大指彈賽事之一，年僅12歲的台灣小選手林俊齊勇奪2024年WAGF少兒組指彈冠軍，成為這項賽事開辦8年來首位獲得該組冠軍的台灣人！8月9日，在北京舉行的決賽現場高手雲集，12歲的林俊齊以精湛的彈奏技巧和音樂表現力，獲得來自加拿大、日本和中國的六位評審一致好評，以98.56的高分脫穎而出。

▲▼ WAGF 。（圖／記者廖明慧攝）

▲▼台灣選手林俊齊奪得2024年WAGF少兒組指彈冠軍。（圖／WAGF提供）

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▲▼ 為台爭光！台灣小學生奪得WAGF中國指彈吉他大賽冠軍 。（圖／記者廖明慧攝）

WAGF中國指彈吉他大賽自2017年開辦至今，今年已邁入第8屆。比賽分為線上初賽與現場決賽兩個階段，線上初賽有超過百人參加，並根據評分選出25位晉級名單。此外，各地實體賽事的冠軍選手也被保送至決賽，這些賽事包括川渝吉他藝術節、陝西原聲吉他音樂節、安徽原聲吉他藝術節、山西吉他藝術節和蘭州吉他藝術節等。2024年WAGF少兒組決賽共有31名選手參賽，其中林俊齊是唯一來自台灣的選手。

決賽於8/9-8/11北京展開，少兒指彈組六位國際評審來自世界各地，包括Antonie Dufour（加拿大）、矢後憲太（日本），李超（福建）、楊楚驍（河南）、張鍵（北京）、張東興（北京），皆是全球知名的當代指彈演奏家。

林俊齊在採訪中透露，決賽時他被安排在倒數第二個上場，當時前面的參賽者表現都非常出色，讓他在台下越看越緊張，「覺得大家都好強啊！」後來當主持人宣布他獲得第一名時，林俊齊感到無比驚喜，「那一刻真的是太高興了，一直到現在都覺得很興奮，甚至有點不可思議！」

▲主持人公布第一名時的瞬間真的是太高興了，「一直到現在都覺得很興奮，很不可思議！」。（圖／林俊齊提供）

林俊齊表示，這次比賽比他想像中更加艱難。除了對手實力強勁外，這也是他首次「不能用自己的吉他比賽」，因為大會規定所有選手必須統一使用主辦單位提供的吉他、拾音器和效果器。他解釋道：「每把吉他的弦距、琴頸寬度、重量等都不一樣，這讓我擔心手感問題。此外，我也擔心音色可能不適合我準備的曲子。」

為了克服這些挑戰，林俊齊平時用三款不同的吉他輪流練習，學習適應不同的手感。當被問到練琴要練到什麼程度才有信心參賽時，林俊齊分享道：「老師交代，每天早上起床後的第一件事不是刷牙洗臉，而是彈一遍比賽曲。要練到即使睡眼惺忪、意識不清的情況下，也能彈得很好，才能過關。」

▲▼ WAGF 。（圖／記者廖明慧攝）

▲林俊齊是WAGF開辦8年以來，第一位奪得少兒組冠軍的台灣人。（圖／WAGF提供）

林俊齊在參加2024 WAGF之前，已在國內音樂界取得多項殊榮。他曾奪得亞洲盃最強吉他手、亞洲盃全國精英總決賽冠軍、以及卓越盃台灣公開賽冠軍等多項指彈吉他大賽冠軍。

林俊齊不僅在吉他領域展現出色才華，烏克麗麗演奏方面也同樣出色。他曾獲得台灣烏克麗麗嘉年華季軍、亞洲盃全國精英總決賽冠軍、卓越盃台灣公開賽冠軍及卓越音樂新秀獎。今年7月，他更受邀前往菲律賓，參加首屆薄荷島國際烏克麗麗音樂節，並擔任演出嘉賓。此外，他將於9月7日至9月8日前往日本，參加橫濱烏克麗麗Picnic的演出，為國際觀眾帶來精彩表現。

▲▼ 為台爭光！台灣小學生奪得WAGF中國指彈吉他大賽冠軍 。（圖／記者廖明慧攝）

▲林俊齊在參加2024 WAGF之前，已在國內音樂界取得多項殊榮。（圖／林俊齊提供）

▲▼ WAGF 。（圖／記者廖明慧攝）

卓越音樂新秀獎得獎者音樂會。（圖／林俊齊提供）

在今年暑假結束後，林俊齊將升上國中。談到是否感受到升學壓力時，他坦言：「課業壓力當然有，聽說國中數學和國文都很難，但我會認真上課，盡量不補習，這樣才能有更多時間練琴。」林俊齊的父親也表示：「雖然吉他和烏克麗麗並非音樂班的招生項目，我們確實會擔心升學問題，但仍然尊重孩子的興趣和志向。我們作為家長，只能全力支持和陪伴，和他一起成長進步。」

林俊齊表示，他將繼續在音樂領域中發展，除了不斷精進彈奏技巧外，他也計劃學習編曲，希望能在不久的將來創作出屬於自己的音樂作品。

註：指彈吉他（Fingerstyle）可以說是一種演奏形式，單純用一把吉他做出所有樂器的聲部，從主弦律、和聲伴奏、BASS、打擊樂器等全部包辦，不論是擊弦Nail Attack、點弦Tapping、泛音Harmonic，敲擊Percussive等技巧與彈奏手法都可以加入其中，也就是一人樂隊的概念。(資料來源：實現音樂工作室)

▲▼ WAGF 。（圖／記者廖明慧攝）

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