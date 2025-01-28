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國1發生3起追撞！下午壅塞路段曝　高公局提醒低溫車輛易故障

▲▼國道1號在除夕上午發生3起追撞，高公局也提醒，低溫容易使車輛機件發生故障。（圖／高公局）

▲國道1號在除夕上午發生3起追撞。（圖／高公局提供）

記者林育綾／台北報導

今（29日）為春節連續假期除夕，上午國道行車大致順暢，不過在國道1號，一個早上就發生3起小客車追撞事故，導致車流回堵，皆在數分鐘內排除。另因寒流低溫，高公局也提醒，低溫容易使車輛機件發生故障，五油、三水、燈光、輪胎等設備狀況。

▲▼國道1號在除夕上午發生3起追撞，高公局也提醒，低溫容易使車輛機件發生故障。（圖／高公局）

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▲高公局提醒，低溫容易使車輛機件發生故障，建議出發前先檢查。（圖／高公局提供）

高公局表示，截至上午11時，國道全線交通量為26.2百萬車公里，預估今日交通量為92百萬車公里，今日上午國道行車大致順暢。

不過一個上午國1就發生3起追撞事故。在上午9時52分，於國1北向309.8公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於9時56分排除，造成後方車流回堵1公里。

10時17分於國1南向212.6公里處，發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於10時28分排除，造成後方車流回堵2公里。11時6分於國1北向313.2公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於上午11時11分排除，造成後方車流回堵2公里。上述事故均導致車輛回堵，影響整體車流順暢。

高公局預判，今日下午重點壅塞路段為「國5南向南港系統-頭城」、「國6西向舊正-霧峰系統」、「國10西向仁武至左營端」等路段，建議用路人透過高速公路1968網站、App或警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

▼高公局預判壅塞路段。（圖／高公局提供）

▲▼國道1號在除夕上午發生3起追撞，高公局也提醒，低溫容易使車輛機件發生故障。（圖／高公局）

▲▼國道1號在除夕上午發生3起追撞，高公局也提醒，低溫容易使車輛機件發生故障。（圖／高公局）

▲▼國道1號在除夕上午發生3起追撞，高公局也提醒，低溫容易使車輛機件發生故障。（圖／高公局）

另依據氣象署發布低溫特報資訊，今日至明1月29日各地氣溫明顯偏低，高公局提醒民眾，低溫易使車輛機件產生故障，建議出發前先檢查五油、三水、燈光、輪胎等設備狀況。

車輛發動後，先低速行駛，讓引擎逐漸達到工作溫度，途中亦應隨時注意儀表有無警告燈號，留意車輛運作狀況，避免於旅途中發生車輛故障情形，以確保行車順利及安全。

高公局呼籲民眾，出門務必檢查好車況養足精神，繫妥安全帶、切勿超速並注意車前狀況、保持安全距離。

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