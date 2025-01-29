快訊／南鯤鯓國運籤出爐「一重江水一重山」　廟方：字面上是下籤

▲南鯤鯓代天府固定在大年初一抽國運籤。（圖／翻攝自Facebook／南鯤鯓代天府，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

南鯤鯓代天府有「台灣王爺總廟」之稱，從2011年起，每年都會固定在大年初一抽國運籤。稍早廟方抽出編號第45籤，內容為「一重江水一重山／誰知此去路又難／任他改求終不過／是非終久未得安」。

廟方總幹事侯賢名一開始指出，今年第二支就抽出來了，在他看來，應該是「中籤」、「中中籤」，2300萬百姓要一起打拚。

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後來受訪時，總幹事侯賢名則說，字面上來說，是下籤、下下籤，「但是旁邊有寫，今年中開始，經濟會漸漸、一直好起來，這可能因為，經濟跟政治部分可能會牽連。」只是他也強調，「籤詩見仁見智，表面看起來不好，背後的涵義不一定就是不好，不好可能是目前，年中、年底可能就不一樣了」。

廟方另名董事陳文賢則指出，上半年來講會比較辛苦一點，農曆6月過後，會是不一樣的境界，「一重江水一重山」，一邊是山一邊是水，要走山路還是水路，看如何去拿捏。他也強調，籤詩是「個人解讀」。

台南北門南鯤鯓代天府建廟362年，今年同樣在大年初一上午11時抽出國運籤。據了解，南鯤鯓代天府從2011年起，每年都會抽出國運籤，是一般寺廟慣見的60首甲子籤。

此外，廟方在2015年時抽出「武則天坐天」，隔年蔡英文就當選，成為台灣首位女總統，讓不少信眾覺得靈驗，也打響南鯤鯓代天府的知名度；然而在那之後，廟方因多次抽出下下籤，而遭部分外界人士質疑。到了2019年，60支籤竟都未獲3聖筊，首度「空籤」，也再度引發關注。