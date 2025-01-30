DeepSeek遭質疑「站在巨人肩上的小人」　王定宇揭6大問題

記者黃翊婷／綜合報導

中國AI新創公司深度求索（DeepSeek）一推出就引發全球關注。不過，民進黨立委王定宇認為，從目前已知的訊息看來，DeepSeek仍有6大問題尚待釐清，包含被微軟和OpenAI質疑竊取模型和數據，反而挨批是「站在巨人肩膀上的小人」等等。

▲DeepSeek被認為是中國AI黑馬，震撼全球晶片市場。（圖／路透）

中國AI新創公司DeepSeek日前宣布成功以低成本開發出先進的AI模型，導致輝達（NVIDIA）股價27日大跌16.97％，創下美國股市史上最大單日跌幅，雖然隔日股價反彈，但仍有部分人士不看好輝達的前景。

然而，接下來卻傳出DeepSeek可能以「未經授權」的方式，不當取得來自OpenAI技術輸出的資訊。對此，OpenAI表示，已經掌握相關證據。美國準商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）也表明，將阻止DeepSeek使用美國的AI模型和輝達的晶片。

對此，民進黨立委王定宇29日在臉書發文分享自己的看法，他認為，從現有資訊看來，DeepSeek仍有5個負向問題、1個正向發展但有局限性的問題尚待釐清，詳細如下：

1、DeepSeek令人驚訝的不是功能，而是開發成本低廉，但是根據中國資料不真實的一貫性，已經有許多證據顯示，DeepSeek還是使用了巨量的NVIDIA的GPU和高效能網路。

2、微軟和OpenAI都啟動調查，他們質疑DeepSeek是竊取他們的模型和數據，根本是站在巨人肩膀上的「小人」。

3、DeepSeek各項資訊都會傳送到中國後台，有資安疑慮，以色列公司還指出DeepSeek可以生成竊取信用卡資料的惡意程式。

4、美國海軍基於資安，全面禁止使用DeepSeek，連私人用途都不准，外界預料，美國商務部可能宣布全面下架DeepSeek。

5、DeepSeek的言論自我審查和政治框架，讓其在某些領域成了提供假錯訊息的平台，為了洗白中共，限制了AI的自由發展。

6、我們得面對DeepSeek確實是一項AI進步，也是測試階段運算擴展（Test-Time Scaling）的好範例，但是這個運用，還是需要大量NVIDIA的GPU和高效能網路，美國的禁令可能是其發展的侷限。