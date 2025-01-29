　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

過年團圓要幹嘛？網激推1娛樂：全家一起氣氛特別好

▲▼過年,春節,年菜,飲食,正念,減肥,暴飲暴食,健康。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲過年重頭戲是除夕圍爐，不過吃完了年夜飯後要做些什麼？（示意圖／取自免費圖庫pexels）

圖文／鏡週刊

正值農曆春節假期，迎春氣氛濃厚，而近年來隨著時代變遷，許多人感嘆過年的「年味」似乎不如從前。就有網友分享「刮刮樂」逐漸成為不少人過年的重要儀式感，盛讚為「過年必做」之一。

這名網友在PTT的WomenTalk板以「大家過年的儀式感」為標題發文，討論何謂過年的「儀式感」，表示自己從小就習慣陪父母到廟裡拜拜、回鄉下娘家過年，這些傳統儀式延續至今，讓人感到過年的意義仍在，好奇發問廣大網友是否有過年必做的「儀式」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不少網友分享過年必去刮刮樂試手氣。（本刊資料照）

▲不少網友分享過年必去刮刮樂試手氣。（鏡週刊資料照）

文章曝光後，不少網友提及「刮刮樂」，直呼「過年一定要刮刮樂，就算知道穩賠也很開心」「去廟裡拜拜後再買幾張刮刮樂，已經成為每年例行活動」「刮刮樂不是為了賺錢，就是過年的一種感覺！」

不少人認為，刮刮樂的吸引力在於它為過年增添了小小的期待與驚喜，無論結果如何，過程中大家一起刮的互動與歡笑，才是最重要的。有網友說，「大年初一和家人一起刮刮樂，每次都像抽盲盒一樣刺激，氣氛特別好！」還有人分享，刮刮樂獎金無論大小，都會用來請全家吃飯，讓小幸運化為更多的歡樂時光。

也有網友提到現在過年的氛圍不如以往濃厚，感嘆過年已經變成「放長假」，唯一的儀式感只剩下包紅包或買新衣服。另一部分則認為，無論傳統習俗或新興娛樂，只要能為自己或家人帶來快樂，便是屬於自己的過年意義。


更多鏡週刊報導
年假出遊談錢傷感情？她列6情境「覺得被凹」　網傻眼：妳毛特多
【蛇年走春】台南12條免費城市散步導覽　全家共遊深度探索府城魅力
過年就是要放鞭炮！「5不5要」口訣別忘記　否則傷安全還損荷包

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
盤點5大國運籤！兩支「下下籤」　暗示朝野恐兩敗俱傷
劉雨柔當媽「挨酸騙點閱反擊了」！　6天前才喊憎恨別人懷孕
嘉義文化路夜市成「大型暖暖包」　傍晚湧入爆量人潮
25萬人湧入西螺福興宮！　美金紅包人龍圍圈圈

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣釋迦品種大公開　農業部揭保存祕訣：軟熟才可密封包裝

怕近視加深！驗光師曝「3招護眼」不藏私：比保健食品更有效

「4生肖」過年財運旺！命理師曝「旺財方位」：有機會一夕暴富

嘉義文化路夜市成「大型暖暖包」　傍晚湧入爆量人潮開心逛吃

漁夫罹潛水夫病「左手不舉」肱骨壞死！醫1招免開刀　骨頭癒合了

過年團圓要幹嘛？網激推1娛樂：全家一起氣氛特別好

新港奉天宮搶頭香！門前有人拉筋暖身　20歲水泥師傅2度奪得

25萬人湧入西螺福興宮！祈求媽祖保平安　美金紅包人龍圍圈圈

2000萬又少一張！新竹竹蓮寺廟口彩券行證實「在地人現場刮中」

國道6路段狂塞「時速剩30」　雪隧雙向都堵車

孕媽顧店幫選刮刮樂中頭獎　東勢30歲女喜捧200萬過年

嘉義火燒車！26歲媽買年貨獨留4歲兒　他從後廂爬出ICU搶救

英雄老闆無懼爆炸進電動車救4童　還原經過「就是賭」：燒到也要救

嘉義火燒車！母獨留4歲兒　他從後車廂爬出ICU搶救

媽坐機車上測試貴賓犬反應　牠認出後激動飛撲撒嬌撞飛了手機XD

台東5.2地震！太麻里船筏瞬間消失畫面曝　水面漂浮下秒拖進海底

【熱情vs.冷靜】伯恩山犬狂蹭阿金討摸 牠淡定伸手摸摸超有愛～

柯文哲北所吃年夜飯！　除夕菜色「佛跳牆、火鍋」

漏接飛盤秒被別的狗搶走　美國惡霸犬一臉擔心：偶的飛盤～

小草北所外隔空圍爐陪柯文哲　陳佩琪連2天到場感謝支持者！

台灣釋迦品種大公開　農業部揭保存祕訣：軟熟才可密封包裝

怕近視加深！驗光師曝「3招護眼」不藏私：比保健食品更有效

「4生肖」過年財運旺！命理師曝「旺財方位」：有機會一夕暴富

嘉義文化路夜市成「大型暖暖包」　傍晚湧入爆量人潮開心逛吃

漁夫罹潛水夫病「左手不舉」肱骨壞死！醫1招免開刀　骨頭癒合了

過年團圓要幹嘛？網激推1娛樂：全家一起氣氛特別好

新港奉天宮搶頭香！門前有人拉筋暖身　20歲水泥師傅2度奪得

25萬人湧入西螺福興宮！祈求媽祖保平安　美金紅包人龍圍圈圈

2000萬又少一張！新竹竹蓮寺廟口彩券行證實「在地人現場刮中」

國道6路段狂塞「時速剩30」　雪隧雙向都堵車

2025上半年不怕劇荒！4部話題新韓劇　朴寶英＆崔宇植組合一定要看

台灣釋迦品種大公開　農業部揭保存祕訣：軟熟才可密封包裝

國道「二次事故」追撞喪命　大貨車駕駛未擺警示牌遭判刑

6女星懷孕藏辛酸！　李佳穎做試管取卵9次、歐陽妮妮罹多囊性卵巢

過年「3大常見零食」藏陷阱！恐害孩子發胖　醫：多2公斤就要注意

南投入選「亞洲最佳新鮮空氣旅遊地」　網讚：寧靜度假勝地

獨／酒駕撞死騎士！賓士男18萬交保逃海外未歸　家屬心寒提2訴求

怕近視加深！驗光師曝「3招護眼」不藏私：比保健食品更有效

「4生肖」過年財運旺！命理師曝「旺財方位」：有機會一夕暴富

盤點5大國運籤！兩支「下下籤」　暗示朝野恐兩敗俱傷

漏接飛盤秒被別的狗搶走　美國惡霸犬一臉擔心：偶的飛盤～

生活熱門新聞

UNIQLO「超夯外套」大砍1100元　粉絲手刀瘋搶

第一次過夜！她抱又摸「曖昧男0反應」　老司機秒懂

快訊／南鯤鯓國運籤抽出了！

即／錢錢蛇進來！大龍峒保安宮「國運籤」出爐

台北回高雄開11小時　他怒「台灣交通真爛」！網罵活該

獨／除夕炸裂！陳子豪應援舞美女總監也離開中信

白沙屯媽祖「四季籤」除夕出爐　稻豆瓜海籤揭蛇年運勢

即／湧蓮寺國運籤抽出上上籤 「出入營謀大吉昌」

買夜市大份1小吃「丟了半盒」！大票早拒買

2000萬又少一張！新竹竹蓮寺廟口彩券證實「現場刮中」

大年初一埋伏廟中瞬間插香！頭香哥：到現在都很快樂

獨／逢甲攤商接神秘電話　打包小吃直送黃仁勳飯店

除夕夜哪道菜最雷？一堆鄉民說同一樣

除夕夜撞衫！他們對到眼「比出1手勢」

更多熱門

相關新聞

日本人都來這參拜　唯一有「活體白蛇」神社

日本人都來這參拜　唯一有「活體白蛇」神社

今年是蛇年，不少人在台灣走春走膩了，會選擇來到日本來趟不同風格的新年旅程，那不妨來日本山口縣岩國市「岩國白蛇神社」一睹國家天然紀念物「白蛇」活體，再收集內藏白蛇蛻去的蛇皮的御守，體驗「神的使者」給予的祝福。

她列6情境「覺得被凹」　網傻眼：妳毛特多

她列6情境「覺得被凹」　網傻眼：妳毛特多

除夕夜表弟遭衣架教訓到哭　他驚：過年護身符失效

除夕夜表弟遭衣架教訓到哭　他驚：過年護身符失效

LINE上架「1元咖啡、1元布丁」　連結曝光

LINE上架「1元咖啡、1元布丁」　連結曝光

Threads「按下1鍵」用戶小帳全看光！

Threads「按下1鍵」用戶小帳全看光！

關鍵字：

PTT鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

UNIQLO「超夯外套」大砍1100元　粉絲手刀瘋搶

快訊／劉雨柔初一喜宣布「懷孕了」！

除夕夜傳「竹科瞬間壓降」　工程師嚇到丟碗筷回廠

第一次過夜！她抱又摸「曖昧男0反應」　老司機秒懂

即／台中走春景點驚見2屍　1男與法鬥死在車內

即／台南市區4店面年初一全燒毀　恐怖「黑龍捲」曝

返鄉顧家庭　林政賢轉當職業軍人

快訊／南鯤鯓國運籤抽出了！

即／錢錢蛇進來！大龍峒保安宮「國運籤」出爐

釜山航空176人班機起火狂燒！驚悚現場畫面曝

台北回高雄開11小時　他怒「台灣交通真爛」！網罵活該

東洋乳神天木純新年放送南半球

儀表板亮「咖啡杯」要回廠維修？

美人魚「整顆頭」被水族館巨魚吞入口中！

不是肥肉！過年「4食物」膽固醇最高　營養師示警了

更多

最夯影音

更多

孕媽顧店幫選刮刮樂中頭獎　東勢30歲女喜捧200萬過年

嘉義火燒車！26歲媽買年貨獨留4歲兒　他從後廂爬出ICU搶救

英雄老闆無懼爆炸進電動車救4童　還原經過「就是賭」：燒到也要救

嘉義火燒車！母獨留4歲兒　他從後車廂爬出ICU搶救

媽坐機車上測試貴賓犬反應　牠認出後激動飛撲撒嬌撞飛了手機XD

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面