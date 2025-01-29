過年團圓要幹嘛？網激推1娛樂：全家一起氣氛特別好

▲過年重頭戲是除夕圍爐，不過吃完了年夜飯後要做些什麼？（示意圖／取自免費圖庫pexels）

圖文／鏡週刊

正值農曆春節假期，迎春氣氛濃厚，而近年來隨著時代變遷，許多人感嘆過年的「年味」似乎不如從前。就有網友分享「刮刮樂」逐漸成為不少人過年的重要儀式感，盛讚為「過年必做」之一。

這名網友在PTT的WomenTalk板以「大家過年的儀式感」為標題發文，討論何謂過年的「儀式感」，表示自己從小就習慣陪父母到廟裡拜拜、回鄉下娘家過年，這些傳統儀式延續至今，讓人感到過年的意義仍在，好奇發問廣大網友是否有過年必做的「儀式」。

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▲不少網友分享過年必去刮刮樂試手氣。（鏡週刊資料照）

文章曝光後，不少網友提及「刮刮樂」，直呼「過年一定要刮刮樂，就算知道穩賠也很開心」「去廟裡拜拜後再買幾張刮刮樂，已經成為每年例行活動」「刮刮樂不是為了賺錢，就是過年的一種感覺！」

不少人認為，刮刮樂的吸引力在於它為過年增添了小小的期待與驚喜，無論結果如何，過程中大家一起刮的互動與歡笑，才是最重要的。有網友說，「大年初一和家人一起刮刮樂，每次都像抽盲盒一樣刺激，氣氛特別好！」還有人分享，刮刮樂獎金無論大小，都會用來請全家吃飯，讓小幸運化為更多的歡樂時光。

也有網友提到現在過年的氛圍不如以往濃厚，感嘆過年已經變成「放長假」，唯一的儀式感只剩下包紅包或買新衣服。另一部分則認為，無論傳統習俗或新興娛樂，只要能為自己或家人帶來快樂，便是屬於自己的過年意義。



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