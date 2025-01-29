限時6天比手速！LINE上架「1元咖啡、1元布丁」　連結曝光

▲LINE推出6樣開運禮。（圖／翻攝自LINE）

記者曾筠淇／綜合報導

不管是泡麵還是原萃綠茶，居然都只要1元！春節期間，LINE特意推出6種「1元開運禮」，每日11時開始販售，售完為止。消息曝光後，就有網友直呼，「鬧鐘已經設定好」；但也有網友覺得份數少，因此直呼「留給需要的機器人」。

1月28日（除夕）至2月2日（初五）共6天，LINE每日上午11時都會販售「1元開運禮」，除夕是300ml的麥香奶茶（已售完），初一是統一布丁（連結請點此），初二是中杯熱美式（連結請點此），初三是來一客鮮蝦魚板風味杯麵（連結請點此），初四是原萃日式綠茶（連結請點此），初五是300ml麥香紅茶（連結請點此）。

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這6樣開運禮各限量888份，售完為止，且單一LINE帳號限「送好友」1次。要特別注意的是，該券是有使用期限的，活動頁面指出，「本券之兌換期為購買當日起算之50天，如未於時間內兌換，費用將全額退款給原購買者」。

日前就有網友在PTT上轉發此消息，引起網友討論「想要咖啡、泡麵」、「搶起來」、「喔喔喔喔！我要搶」、「鬧鐘上起來」、「手刀搶」。但也有網友覺得份數太少，應該不好搶，「機器人概念品」、「我要泡麵，機器人滾邊去」、「機器人大戰」、「有夢最美」。

由於活動昨日就開始，因此也有網友分享昨日開搶的狀況，「今天（指28日）搶到了」、「秒殺」、「瘋狂轉圈圈」。

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