除夕夜爆衝突！表弟遭衣架教訓到哭　他驚：「過年護身符」失效

▲原PO表示，白目表弟除夕夜被衣架教訓。（示意圖／photoAC）

圖文／CTWANT

除夕夜大家都會以和為貴，但一名網友曾分享表示，小時候白目的表弟，被二姨拿衣架教訓，長輩們在一旁苦勸別打了，「這才讓我意識到，原來過年這個護身符也是有可能失效的。」

原PO在PTT以「除夕夜吵過最兇的架是什麼原因？」為題發文，回憶道「一般來說，過年這幾天大家都會盡量以和為貴，圍爐就算面對平時賭爛的親戚，在餐桌上對你無情逼問，通常再怎麼不爽也不會餐桌上發難。」

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原PO說，吃完年夜飯，大家坐在客廳看電視，不知道什麼原因，表弟被二姨拿衣架教訓，打到哭出來。長輩說，好了啦，不要打過年。目擊那次事件，讓原PO驚訝直呼「這才讓我意識到，原來『過年』這個護身符也是有可能失效的」。並解釋「過年護身符」的概念，這幾天大家都會盡量以和為貴，「在過年時看到血流成河的大場面，不管是被爸媽在餐桌上情緒勒索終於爆發，或者是親戚間的酸言酸語演變成口不擇言互罵。」他也好奇，大家有沒有過年時，看到親戚或家人間發生衝突的經歷。

貼文一出，不少人紛紛留言「不要打過年這種話不適用89」、「水喔就喜歡這種大場面、「問年終vs反問感情。至尊對決很精彩」。

此外，過年也有不少人會遇到親戚的靈魂拷問，有Dcard網友整理出幾種回答，如被問到年終多少，可回，「年終不少，因為我不慌不忙過年終！」被問哪時候結婚，可回「等我爸媽問到累了，我就結了！」長輩問買房媒，回「有啊！手機遊戲裡的房子裝潢得超棒！」

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