好市多「離職率超低」原因公開！　員工曝：享6大好康福利

▲好市多提供員工多項特別福利。（圖／記者林育綾攝）



記者王佩翊／編譯

知名美式賣場好市多以優於業界的薪資與員工福利著稱，這也使得其員工離職率與同行相比更低。近期，外媒就揭露好市多吸引員工繼續留任的6項特別福利，包括免費會員資格、熱門商品優先購買權、特價商品優先購買權、感恩節免費火雞、員工專屬的購物時間以及多次紅利獎金。

根據財經資訊網站GOBankingRates整理，好市多提供給員工多項福利，一名負責擔任收銀業務的員工在Quora上分享，員工可以拿到免費會員卡，而他則已經有4張會員卡，可以自由分配送給家人或朋友。此外，如果在好市多工作滿25年並退休，還能獲得一張終身的會員卡。

其次，員工享有優先購買熱門及優惠商品的權利。一名來自俄亥俄州的員工透露，「有些熱門商品其實早在開賣前，就被員工買完了，因為我們會先看到貨物清關及上架，如果價格具有吸引力，很多人都會搶著購買。」

Reddit上也有多名好市多員工證實，美國的好市多員工只要在感恩節上班，就能獲得一隻免費火雞的兌換券。有些員工會選擇將這些兌換券捐出去，讓愛傳遞下去。

好市多員工也能在下班時間享受專屬的購物時間，避免結帳時大排長龍的人潮。不僅如此，好市多也不吝於對員工給出獎勵，一年內會多次發放紅利獎金，以實際行動慰勞員工的辛勞，這也是好市多員工離職率低的原因之一。