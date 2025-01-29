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拼湊2架F-35殘骸！　美空軍「科學怪人」戰機首曝光

記者張方瑀／綜合報導

美國海軍航空基地聯合後備基地沃斯堡（NAS JRB Fort Worth）近日出現了一架獨特的F-35A戰機，這架被稱為「科學怪人閃電」（Franken-Lightning）的F-35A「閃電 II 型」（Lightning II）戰機是由兩架嚴重受損的F-35組裝而成，展現了美國空軍在戰機維修與再利用上的創新技術。

根據《航空家》報導，這架編號AF-5269的F-35A戰機是「F-35聯合專案辦公室」（JPO）與合作夥伴共同進行的一項大膽實驗，JPO決定挑戰重建一架編號AF-211的F-35戰機。報導指出，這架戰機在2020年6月的一次事故中，前起落架嚴重損壞，導致機頭部分無法修復，但後機身和主體仍可搶救。

▲▼被稱為「科學怪人閃電」（Franken-Lightning）的F-35A「閃電 II 型」（Lightning II）戰機。（圖／取自Hill Air Force Base）

▲被稱為「科學怪人閃電」的F-35A「閃電 II 型」戰機。（圖／取自Hill Air Force Base）

與此同時，另一架編號AF-27的F-35戰機自2014年在佛州埃格林空軍基地（Eglin Air Force Base）遭遇引擎起火事故後，便被用作訓練維修人員的教練機。儘管這架戰機的後機身受損，但其駕駛艙和前機身仍保持完好，成為這項專案的理想捐贈者。

團隊在2020年初提出了將AF-27的完好機頭與AF-211的後機身結合的構想，目標是打造一架功能完整的F-35戰機，而這項專案得到了洛克希德馬丁（Lockheed Martin）等專家的支持。

洛克希德馬丁的首席機械工程師泰勒（Taylor）表示，「理論上，飛機的所有部分都可以拆卸並重新組裝，但這從未真正實現過，這項專案正在創造歷史。」

▲▼被稱為「科學怪人閃電」（Franken-Lightning）的F-35A「閃電 II 型」（Lightning II）戰機。（圖／取自Hill Air Force Base）

▲「閃電 II 型」戰機是由兩架嚴重受損的F-35組裝而成。（圖／取自Hill Air Force Base）

然而，這項任務並非易事。希爾空軍基地（Hill Air Force Base）的團隊為此專案專門設計了全新的工具和夾具，這些工具與沃斯堡F-35製造廠使用的固定夾具不同，具有可移動性，能夠打包到貨櫃中，並在前線陣地使用。

這項創新不僅是為了修復戰機，更是為F-35專案未來的維修和修復計畫奠定了基礎。

JPO多年來在重新利用受損戰機方面建立了良好的聲譽，而「科學怪人閃電」專案是F-35專案中的首例，不僅展示了美國空軍在戰機維修技術上的突破、節省了數百萬納稅人的資金，也為未來戰機的修復與再利用提供了新的可能性，提高了機隊的戰備能力。

JPO的重型維修經理桑托斯（Dan Santos）在2023年表示，「這是F-35專案的首次嘗試，也是一個非常令人興奮的計畫，這類計畫的成功需要一個團隊。我對希爾空軍基地各部門的協作努力印象深刻，他們齊心協力讓這一切成真。」

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