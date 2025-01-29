DeepSeek遭網攻當機　陸官媒：IP位址來自美國

▲DeepSeek日前遭到網攻，一度當機。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸AI新創公司DeepSeek（深度求索）在全球爆紅之後，傳出遭到網路攻擊，一度中斷服務。對此，大陸官媒「中央廣播電視總台」旗下的新媒體帳號「玉淵譚天」指出，DeepSeek這次所受到的攻擊，IP位址都來自美國。

DeepSeek近日在全球爆紅，但26、27日卻發生大當機，許多用戶反應無法登入或註冊，甚至無法進行對話。

對此，DeepSeek表示，由於近期DeepSeek線上服務受到大規模惡意攻擊，為持續提供服務，暫時限制了+86手機號以外的註冊方式，目前已註冊用戶已經可以正常登錄、使用。

▼DeepSeek創辦人梁文鋒（右）受大陸官方重視，不久前才出席國務院總理李強召開的座談會。（圖／翻攝CCTV）



關於惡意攻擊的來源，DeepSeek並未多作解釋，但大陸官媒「中央廣播電視總台」旗下的新媒體帳號「玉淵譚天」29日指出，他們向奇安信安全專家諮詢後獨家了解到，DeepSeek這次受到的網路攻擊，IP位址都在美國。

此外，得知DeepSeek遭到網路攻擊後，大陸網路安全公司360集團創辦人周鴻禕隨即宣布，將無償為DeepSeek提供全方位網絡安全防護，「以實際行動踐行民族大義，堅決捍衛國產AI技術的尊嚴與安全。」

周鴻禕指出，某些國家眼看著在人工智能領域被中國超越，就對DeepSeek這樣的初創公司發動起大規模的國家級的下三濫手段攻擊，「這次對DeepSeek發動的大規模網路攻擊，唯獨跳過了360的專線機房。」

周鴻禕還嗆，「能夠攻破360伺服器的黑客組織還沒出生，不服氣歡迎來挑戰。」

▼360集團創辦人周鴻禕。（圖／翻攝自周鴻禕微博）

