美國海軍「禁用中國DeepSeek」！　聲明：基於安全道德考量

▲中國AI新創公司DeepSeek（深度求索）推出新AI模型DeepSeek R1。（示意圖／路透）



文／中央社

美國財經媒體CNBC今天報導，美國海軍基於潛在安全和道德問題，已要求人員避免以任何形式使用中國公司DeepSeek模型。

中國新創DeepSeek的模型產品推出後，躍上美國地區蘋果App商店免費下載排行榜冠軍，撼動科技圈和華爾街；掀起廣泛討論外，也引發類似短影音平台TikTok的安全隱憂。美國海軍向CNBC證實，已於24日向同僚發出郵件示警，禁用DeepSeek。

據報導，美國海軍在電子郵件中指出，基於「該模型來源及使用的相關潛在安全和道德問題」，提醒人員不得以任何形式下載、安裝或使用DeepSeek模型。

DeepSeek近期先後推出DeepSeek-V3和DeepSeek-R1模型，因建造成本較低廉、表現媲美同業領跑者OpenAI的模型，在美國投下震撼彈，導致科技類股27日重挫。

美國海軍在DeepSeek-R1發布當週便示警團隊成員，指出「不得將DeepSeek的人工智慧（AI）用於任何與工作相關的任務或個人用途」，並強調這點要求「極為重要」。

截至今天，DeepSeek仍是App商店下載榜首。根據市場情報公司AppMagic與美國媒體Semafor分享的數據，自1月15日以來，DeepSeek下載次數超過200萬次，其中近70%在過去3天內下載。

DeepSeek原本在昨天宣布，因服務遭大規模惡意攻擊將暫時限制用戶註冊，之後恢復。

美國媒體「連線雜誌」（WIRED）一篇分析指出，DeepSeek正將大量美國用戶資料直接傳回中國，可能比TikTok近年來傳回中國的資料還更多。