以色列：納坦雅胡受川普邀請　下周訪華盛頓

▲美國總統川普、以色列總理納坦雅胡。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室今天表示，納坦雅胡已獲美國總統川普邀請，下周前往白宮會面。此次訪問計劃於2月4日進行，尚待白宮正式確認。

納坦雅胡辦公室發表聲明指出，他是川普第二任期內首位被邀請訪問白宮的外國領袖。川普27日在空軍一號上對媒體表示，納坦雅胡將「很快」抵達華盛頓與他會面，但未透露具體日期。

此次會談正值以巴衝突六周停火協議期間。該停火由以色列與哈瑪斯（Hamas）達成，旨在暫停戰爭。川普聲稱自己是促成這項協議的關鍵，他在社群媒體Truth Social上稱，這項「史詩般」的協議僅因他贏得去年11月的大選才得以實現。

此前川普提議讓加薩居民移居至鄰國埃及與約旦，但此提案遭到哈瑪斯與巴勒斯坦自治政府的強烈反對，埃及與約旦政府也表示拒絕。儘管如此，以色列政府內部右翼強硬派長期以來主張鼓勵加薩人遷至鄰國。

加薩的停火協議暫時結束了從2023年10月7日哈瑪斯對以色列發動攻擊後爆發的戰爭。該攻擊造成1,200多名以色列人死亡，另有251人被劫為人質帶回加薩。

隨後，以色列的軍事反擊引發重大傷亡。根據加薩地區由哈瑪斯管理的衛生部門數據，4萬7200多名巴勒斯坦人，多數為平民，在此次衝突中喪生。