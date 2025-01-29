DeepSeek挑戰美禁令底限　恐遭商務部要求下架

▲中國AI新創公司DeepSeek恐遭美要求下架。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

中國人工智慧新創公司DeepSeek（深度求索）因其突然崛起，顯得美國遏制中國獲取高端技術的成效不彰。專家指出，DeepSeek恐遭美國政府調查，因其顛覆美國AI生態系統，商務部也可能要求蘋果和Google下架美國DeepSeek App；然而專家同時也表示，對開源技術施加限制將是一項艱鉅挑戰。

CNBC報導，DeepSeek的迅速崛起對美國政府試圖限制中國取得高端科技的努力提出了質疑。華盛頓一再以國家安全為由實施科技出口管制，但DeepSeek的成功似乎證明了這些限制措施的效能受到挑戰。

DeepSeek大量依賴開源技術，這使得美國能採取的進一步出口限制選項相對有限。美國律師事務所Dorsey & Whitney的國家安全法專家勞沃德（Lawrence Ward）表示，若DeepSeek非法使用某些輝達晶片，可能面臨民事或刑事處罰，但要執行這些處罰可能「很困難，甚至不可能」。

專家也提到，對於開源模型的限制措施有限，尤其是該技術已被廣泛測試並使用於各大機構及個人。Albright Stone Group合夥人特里奧羅（Paul Triolo）建議，美國商務部可以要求科技巨頭如Apple和Google將DeepSeek的應用程式下架，以限制其在美國市場的下載。然而，他也指出，要將該應用從其他平台（如Github）移除將充滿挑戰。

Futurum Group執行長紐曼（Daniel Newman）認為，美國政府可能會調查DeepSeek是否違反出口管制條款，例如非法取得高端設備。他指出，「如果DeepSeek使用了不該擁有的設備，這肯定會引發進一步調查。」