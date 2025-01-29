DeepSeek敲響警鐘！　白宮：川普有信心美國重回AI領先地位

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）表示，中國推出的人工智慧（AI）應用程式DeepSeek是「對美國科技產業的一記警鐘」，但同時也可能是一項「正向的激勵」，甚至是一件好事。白宮28日表示，川普有信心美國能重回主導地位。

川普在搭乘空軍一號時對記者說，「我最近讀到有關中國的AI公司，他們提出一種更快且更便宜的AI方法，這是件好事，因為這樣可以花更少的錢。」他指出，DeepSeek的推出應該讓美國科技產業更加專注於競爭，但他同時強調美國仍是AI領域的領先者，「我們總是有許多點子，我們總是領先。所以我認為，這可能會成為一項非常正向的發展。如果能以更低的成本達到同樣的結果，那對我們來說是一件好事。」

川普則認為，中國的創新應成為美國公司的激勵。他說，「DeepSeek的推出應該讓我們的產業專注於競爭。中國領導人曾告訴我，美國擁有世界上最聰明的科學家。如果中國公司能用更便宜的方法開發AI技術，那麼美國公司也能做到。」

DeepSeek聲稱，其R1模型在多項性能基準測試中表現優於OpenAI的最新模型o1，而開發成本僅為其約10分之1。，款AI應用程式迅速在蘋果App Store登上免費應用程式排行榜的首位，並引發美國科技股大跌。輝達（NVIDIA）27日股價重挫近17%，創下美股史上單日最大跌幅，市值蒸發近6000億美元（約新台幣19.7兆元）。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）表示，美國國家安全委員會（NSC）正在審查DeepSeek的國家安全影響，「這是對美國AI產業的一記警鐘」。不過她也表示，川普有信心，美國將重回AI產業的主導地位。