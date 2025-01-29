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重案回顧／邪教聖母洗腦驅魔！女信徒被踩爆肝臟　釀1死1瞎13傷

▲▼ 。（圖／資料照）

▲邪教「中華白陽四貴靈寶聖道會」，2019年涉嫌打死女信徒震驚社會 。（圖／資料照）

記者吳佩蓁／台中報導

台中女子林欣月自稱「聖母」，2014年創辦邪教「中華白陽四貴靈寶聖道會」，假藉宗教之名，控制信眾心靈，但只要信徒不服指示，林女便以「借竅驅魔」為由命令幹部凌虐信徒。2019年一名核心幹部方女甚至被活活踩破肝臟慘死，台中地檢署依傷害致死、違反組織犯罪防制條例等罪，將主嫌林欣月等10人起訴，全案目前仍在審理中。

67歲的林欣月本名為林昭治，2014年起陸續在台中、南投、廣西南寧等3地設置道場，並巧立名目額外收費，還組織手下幹部「三才」對信徒嚴格管理，並宣稱仙佛可藉竅附身在其身體，藉此教導教友道理，只要信徒不服指令或想脫離組織，就會被「三才」及其他信徒集體毆打，甚至出現子女毆打父母的情況。

▲▼聖師邪教打死人。（圖／記者陳玉翻攝）

▲邪教「聖母」林欣月涉嫌教唆打死信徒，全案仍在審理中。（圖／記者陳玉翻攝）

回顧全案，2019年3月1日在大陸廣西省南寧市道場內，一名擔任「三才」的26歲方姓女幹部，因不聽林欣月指示留宿道場、私自外宿，遭林欣月痛罵「野心很大」、「慾望熾盛想當女王」，並以「借竅驅魔」為由要她在地上躺平，並指使許姓女信徒、林姓女幹部用腳踩踏她的腹部，導致方女肝臟破裂慘死，林女等人擔心東窗事發連夜逃回台灣。

同年5月，80歲張姓女信徒因在南投到場質疑林欣月偏離正道，林為了教訓張女準備將她帶到廣西南寧道場凌虐，並要求張女辦理護照及台胞證，但張女遲遲不從，林欣月便以不服從仙佛、聖師的指令為由，命許女等人戳瞎張女雙眼。另外許女等人還涉嫌持軟棒、塑膠水管打傷13名信徒，其中包括6名兒童。

▲▼邪教凌虐信徒時，還會錄影存證，見傷勢好轉便高呼「神蹟」。（圖／記者陳玉翻攝，下同)

▲有信徒被打到全身瘀青，還有人雙眼失明，造成1死1瞎13傷。（圖／記者陳玉翻攝，下同)

台中地檢署接獲陳情後，成立專案小組偵辦，2019年9月搜索「中華白陽四貴靈寶聖道會」南投縣國姓鄉道場、台中市大里區道場以及「聖母」林欣月住居所等多處，除了拘提主嫌林欣月等多人到案外，還救出多名受虐信眾，其中傷者最小的僅2歲，最年長者也已80歲。不過，林欣月否認教唆屬下打傷被害人，辯稱那是仙佛借竅，與她無關。而打人的「三才」林女及許女均辯稱是被借竅附身，當下沒有個人意識，無傷人犯意。

檢方偵結後，依傷害致死、違反組織犯罪防制條例等罪，起訴林欣月等10人，並針對林欣月及3名動手打人的「三才」求處加重其刑。事後林欣月被羈押至2020年12月9日期滿，但礙於速審法規定無法再押，法院裁定100萬元交保停押，全案目前仍由台中地院審理中。

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