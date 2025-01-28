東警「威力掃蕩」專案　查緝通緝犯多人及不法所得176.6萬

▲東警威力掃蕩專案成果豐碩。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣警察局為讓民眾「安心過年」並確保春節連假期間社會治安之平穩，特別規劃月25、26日接連兩日「威力掃蕩」專案，同步結合特定場所臨檢與重要路口路檢勤務，春節期間強力壓制黑幫不法氣焰。

台東縣警察局本次執行「威力掃蕩」專案勤務，共出動160餘名警力，針對幫派分子經常出入場所及特定營業處所等60處，執行威力掃蕩，以優勢警力壓制幫派及不法分子囂張氣燄，展現強硬執法態度，表達「黑幫零容忍」之明確立場，為臺東春節治安注入穩定力量。



統計本次威力掃蕩，共緝獲妨害自由通緝犯1人、傷害通緝犯3人、詐欺通緝犯4人、侵占通緝犯1人、公共危險通緝犯1人、公共危險罪5件5人及毒品調驗人口1人。另於20至27日「加強重要節日安全維護工作」期間，掃蕩轄內職業賭場查緝10件42人，查扣不法所得新臺幣176萬6,000元；另偵破詐欺案2件，查獲詐欺車手3名及贓款新臺幣53萬元，掃蕩成果豐碩，除澈底刨除黑幫所依附不法行業，同時效淨化社會治安。

台東縣警局長蔡燕明表示秉持「執法無假期」原則，落實執行安全維護工作及表達警方執法之決心，並強調對幫派零容忍，並運用「系統性掃黑」策略，針對本轄治安特性實施有效打擊，並聚焦查緝詐欺、網路賭博、製造、販賣、運輸毒品及幫派組合，強力剷除在地幫派勢力，以展現「守護台東縣治安」的決心。