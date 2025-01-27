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台東市區公車除夕1900後停駛　初一起不打烊

▲台東市區公車春節初一起不打烊。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東市區公車春節初一起不打烊。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

今年農曆春節假期共計有9天，台東縣政府交通及觀光發展處提醒民眾，1月28日（除夕）普悠瑪客運19:00後班次全數停止營運；其餘客運公司均正常行駛。興東客運的【8181】路線於1月24、25日（節前）及2月1、2日（節後）加開4班車，方便民眾往返成功與玉里。

交觀處表示，有關普悠瑪客運除夕提早停駛，是為了讓公車駕駛員也能好好與家人吃一頓除夕團圓飯，市民李先生表示除夕夜是一年最重要的節日之一，確實應該要讓司機們早點下班，讓他們有時間與家人團聚。

交觀處指出，台東2023年10月推出「臺東TPASS」通勤月票，提供每月299元優惠方案，民眾可在30天內不限次數、不限里程，暢行搭乘縣內市區公車、公路客運，以及台鐵池上站至大武站區間的非對號列車。

台東縣政府持續推動「TTGO台東預約接駁服務」，春節期間營運114年1月27日(周一)至1月31日(周五)，請縣民留意。如有相關問題，聯繫TTGO客服中心：089-220855。

交觀處長卜敏正提醒今年春節連假期間長達 9 天，許多縣民除了在家團聚，規劃出門餐敘、外出踏青，出門前提早規劃，多多善用市區公車、公路客運，或使用Ubike等大眾交通工具，不用花時間找停車位。

春節連假期間，台東縣市區公車初一起不打烊，台東TPASS通勤月票讓您輕鬆規劃春節行程，TTGO則是周一到周五有營運；公車動態資訊可下載手機APP程式「iBus公路客運」，方便隨時隨地查詢。

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