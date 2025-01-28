嘉市警二分局威力掃蕩　治安熱點加強查緝逮到通緝犯

▲▼嘉警二分局 春節前夕執行威力掃蕩 。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義市政府警察局第二分局為讓市民春節期間安心過好年，結合現有警力，針對各治安重點場所與要道，展開為期兩天的「威力掃蕩」專案勤務，進行全面性的臨檢及路口攔檢，讓每位市民都能平安歡喜過新年。



鑑於近日他縣市發生之治安事件，此次專案行動針對轄區易滋事及幫派分子聚集之KTV、電子遊戲場、撞球館及網咖等十餘處治安顧慮場所，實施高強度威力掃蕩臨檢勤務，佐以周邊聯外道路「閉鎖式」路檢，落實可疑人車盤查，宣示警方犯罪打擊無假期、犯罪發生零容忍，以實際行動貫徹執法公權力，肅清轄內各類犯罪。



連續2日威力掃蕩，共計查獲公共危險罪、詐欺、毒品及通緝犯嫌6件6人，將心存僥倖之不法分子緝捕歸案；與此同時，警方也敦促深夜營業之場所業者，應落實自主管理，不得有隱匿毒品吸食販賣、姑息暴力鬥毆等不法情事，建立即時通報機制，如有發現不法應立即通報警方即時處置，建構市民安全的生活環境。



嘉警二分局表示，將落實賴總統「打擊詐騙、掃蕩黑道、積極反毒」3點期許，並貫徹打擊黑、金、槍、毒、詐以保障治安，展現嘉警強力執法之決心與態度。此外，為讓市民朋友安心歡度佳節，警方已針對轄內重要市區道路、大型傳統廟宇及熱門景點，規劃縝密的交通疏導及安全維護勤務，確保市民在假期期間能「順暢行、盡興玩」；同時也呼籲，治安維護需要全民參與，若發現任何可疑人事物，請立即撥打110報案，警民合作，新年平安。