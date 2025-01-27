蛇序呈祥福壽安康　饒慶鈴至果菜市場向攤商與民眾拜年

▲台東縣長饒慶鈴至果菜市場向攤商與民眾拜年。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

27日是小年夜，也是農曆春節連假第3天，台東縣長饒慶鈴與議長吳秀華、市長陳銘風前往台東市果菜批發市場，向採購民眾與攤商拜年，發送迎春開運紅包，祝福鄉親蛇序呈祥、福壽安康、諸事大吉、生意興隆大賺錢。

饒慶鈴27日清晨6點與議長吳秀華、市長陳銘風、國計處長李素琴及同仁前往果菜批發市場拜年，瞭解蔬果年節供貨情形與銷售狀況，並在果菜市場人員帶領，逐攤向魚肉蔬果攤商們與民眾打招呼及祝新年快樂，並贈送紅包及紅包袋。

饒慶鈴提到，今年春節連假9天，公務人員或上班族已經提前購買年節蔬果等物品，將人潮分流，一早到果菜批發市場內買菜的民眾或家庭主婦，感覺沒有像往年滿滿人潮，感謝辛苦攤商及批發商長期為縣民提供新鮮優質蔬果，讓縣民趁除夕前採買春節蔬果及糖果飲料，這幾年在臺東市公所規劃興建改善果菜是場基礎建設，民眾採買貨品的環境空間及動線變得寬敞舒適。

同時為了保障民眾食安，台東縣衛生局日前已派員前往各大賣場、超市、果菜市場、傳統市場、雜貨店舖等，抽驗稽查年節食品，結果全數合格，讓民眾安心採買過好年。

除了今早至果菜市場拜年，日前饒慶鈴也率領團隊前往南迴、縱谷、海岸線及臺東市、卑南等地，與鄉親及公務同仁拜早年、發送紅包袋及致贈全國首創數位紅包「台東金幣」，感謝同仁過年前的努力及用心，讓民眾都能過一個平安的春節。祝福同仁在金蛇年順利，也期勉大家明年繼續共同打拼大家，一起擦亮台東品牌，邁向「宜居國際幸福城市」。1/24則至中央市場向民眾及攤商拜年。饒慶鈴也邀請全國民眾規劃臺東小旅行，體驗溫暖人情與山海美景，祝大家新春愉快、蛇年行大運。