糗了！天文學家宣布發現小行星　一查竟是「馬斯克跑車」尷尬除名

▲SpaceX在2018年發射了一輛特斯拉跑車到太空，而這輛跑車最近卻被天文學家誤認為新小行星，鬧出烏龍。（圖／翻攝自SpaceX）

記者葉睿涵／編譯

美國天文學家1月2日登錄一顆新發現的小行星「2018 CN41」，隔日卻迅速將其刪除，因為他們發現，這顆所謂的「新小行星」其實是富豪馬斯克（Elon Musk）在2018年送上太空的特斯拉跑車Roadster，暴露出目前對近地天體和人造物體的識別存在系統性問題。

英國科技新聞網站 The Register指出，今年1月，哈佛史密森尼天體物理中心（Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics）宣布發現了新小行星，並給予編號2018 CN41。然而，天文學家隔天卻發現，2018 CN41的軌道與2018-017A人造物體吻合，而2018-017A的真身其實就是搭載特斯拉跑車Roadster的獵鷹重型火箭（Falcon Heavy）。

Newly discovered asteroid spotted around 150,000 miles from earth turns out to be Elon Musk’s Tesla Roadster, launched in to Space in 2018 as payload on a SpaceX Falcon Heavy Rocket test flight. pic.twitter.com/RGlIz13Aac — Moshe (@MosheDe_) January 27, 2025

將特斯拉跑車送上太空，是馬斯克旗下太空探索技術公司「SpaceX」在2018年展開的「火箭酬載模擬物」計畫。當時，SpaceX首次嘗試用獵鷹重型火箭搭載物體射到太空，而火箭當時載著的就是這輛櫻桃色跑車，車上駕駛座還坐著一名假人「星人（Starman）」。據CNN報導，這輛車在宇宙荒野中無盡飄遊，預計將在那裡停留數千年。

報導稱，這輛跑車被誤認為小行星時，僅距離地球不到24萬公里，比月球軌道還要靠近，而類似錯誤也已不是第一次發生。此前，歐洲太空總署（ESA）的宇宙飛船和美國國家航空暨太空總署（NASA）的威爾金森微波背景輻射各向異性探測衛星（WMAP）都曾被誤認為小行星。

發佈了錯誤訊息的小行星中心（MPC）承認該組織的錯誤「令人遺憾」，但他們解釋，這起誤判是由於缺乏統一數據庫所致；隨著越來越多的國家和公司向月球及深空探索進軍，類似錯誤將更為頻繁。《天文雜誌》也警告，「如果不建立統一的追蹤系統，未來類似的錯誤將會愈演愈烈。」