糗了！天文學家宣布發現小行星　一查竟是「馬斯克跑車」尷尬除名

▲SpaceX在2018年發射了一輛特斯拉跑車到太空,而這輛跑車最近卻被天文學家誤認為新小行星,鬧出烏龍。(圖/翻攝自SpaceX)

記者葉睿涵/編譯

美國天文學家1月2日登錄一顆新發現的小行星「2018 CN41」,隔日卻迅速將其刪除,因為他們發現,這顆所謂的「新小行星」其實是富豪馬斯克(Elon Musk)在2018年送上太空的特斯拉跑車Roadster,暴露出目前對近地天體和人造物體的識別存在系統性問題。

英國科技新聞網站 The Register指出,今年1月,哈佛史密森尼天體物理中心(Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics)宣布發現了新小行星,並給予編號2018 CN41。然而,天文學家隔天卻發現,2018 CN41的軌道與2018-017A人造物體吻合,而2018-017A的真身其實就是搭載特斯拉跑車Roadster的獵鷹重型火箭(Falcon Heavy)。

Newly discovered asteroid spotted around 150,000 miles from earth turns out to be Elon Musk’s Tesla Roadster, launched in to Space in 2018 as payload on a SpaceX Falcon Heavy Rocket test flight. pic.twitter.com/RGlIz13Aac