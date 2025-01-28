血洗美股！英特爾前CEO稱「市場過度反應」：對DeepSeek理解錯誤

▲中國橫空出世的DeepSeek在27日血洗美股，英特爾前執行長季辛格認為市場對DeepSeek的理解錯誤，才導致了對此事的過度反應。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

中國AI新創公司DeepSeek（深度求索）以驚人低成本實現性能與OpenAI等巨頭相媲美的AI模型，投資者擔憂高階晶片需求下降，令美國多家科技巨頭的股價暴跌。對此，英特爾（Intel）前執行長季辛格（Pat Gelsinger）表示，市場對DeepSeek的新AI模型反應過度，強調更高效的運算不會削弱對晶片的需求，反而會進一步擴大市場規模。

據《商業內幕》報導，DeepSeek在美國總統川普就職當天發布新AI模型R1，以史無前例的低成本實現與頂尖模型不相上下的超高性能，震動美股，AI巨頭輝達（NVIDIA）的市值更是單日蒸發了5000億美元（約新台幣16兆元），創下美國股市歷史性跌幅。

季辛格27日在社群平台X上指出，市場假設DeepSeek的高效運算將削弱高階晶片需求的觀點並不正確，因為DeepSeek降低成本與提高效率的技術創新，將促使運算進一步普及，反而會帶動更大的市場需求。此外，他讚揚DeepSeek的中國工程師在資源有限的情況下採取了創新的解決方案，實現技術突破。

季辛格的觀點也獲得了相關領域專家的普遍支持，紛紛贊同市場對DeepSeek的影響反應過度。華頓商學院教授莫里克（Ethan Mollick）表示，效率更高的AI模型意味著擁有計算資源的公司能以更低成本提供更多服務，進一步提升行業整體的價值與影響力。他補充，DeepSeek的進步不會削弱運算需求，反而為AI的未來應用開啟了更多可能性。