4年後再戰？　川普：無法100%確定憲法能禁止我參選

▲川普一再暗示他可能會打破目前美國總統兩屆任期的限制。（圖／路透）



文／中央社邁阿密27日綜合外電報導

美國總統川普27日再次提到擔任第3個總統任期的想法，說自己「無法百分之百確定」憲法禁止他繼續參選。

法新社報導，川普一再暗示他可能會打破目前美國總統兩屆任期的限制，儘管聽起來語氣輕鬆，他的言論仍然具有挑釁性。

川普在邁阿密對國會共和黨人說：「我已經為下一役籌集了很多資金，我想我無法使用這些資金，但我沒辦法百分之百確定，因為我不知道…我想我不被允許再次參選。」

川普在笑聲中轉向聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）並補充說：「我不確定，我可以再次競選嗎？麥克（強生）？我最好別讓你捲入這場爭論。」

川普一週前再度入主白宮，成為美國史上第2位兩度當選、但任期不連續的總統。

1951年批准的憲法第22修正案規定，美國總統的任期限制為兩屆，部分原因是小羅斯福（Franklin D. Roosevelt）在1933年至1945年間史無前例連續出任4屆美國總統。

眾院一名共和黨人上週提出一項決議，要求修改憲法讓川普繼續連任，儘管通過機會渺茫。

川普曾多次提及延長總統任期，他25日在內華達州的集會上笑著說，「這將是我一生中最大的榮幸，不止一次（擔任總統），而是2次，或者3次或4次」，現場響起觀眾歡呼聲，他接著笑說這是「假新聞的頭條新聞」。

川普去年11月在勝選後不久對眾院共和黨人說：「我猜我不會再參選，除非你們說，『他很好，我們必須想點別的辦法』。」