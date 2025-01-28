　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

公報私仇？美司法部十多名官員被炒　曾參與調查川普刑事案

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國解僱了十多名曾參與調查川普刑事案的司法人員。（圖／路透）

文／中央社

美國官員表示，川普政府今天解僱10多名曾參與調查總統川普所涉兩樁刑事案件的司法部人員；值此之際，共和黨人正迅速採取行動，以加強對司法部的掌控。

司法部一名官員表示，這些官員被解僱，是因為川普任命的代理司法部長麥亨利（James McHenry）認為他們「在起訴總統的過程中扮演要角，因此無法相信他們會忠實執行總統的政策」。

根據路透社所見的解僱信副本，麥亨利引用美國憲法賦予總統的職權，來解釋開革這些人員的合理性。

這些舉動反映出川普政府樂意兌現威脅，以報復那些在他離任4年間，起訴他和川普支持者的檢察官。

這些司法人員曾與主導兩起針對川普聯邦起訴案的特別檢察官史密斯（Jack Smith）合作，川普去年11月當選總統後，司法部即撤銷相關起訴。史密斯本月初已向司法部請辭。

在此之前，川普政府已重新指派多達20名司法部資深官員的職務，其中包括操守部門最高官員溫斯海默（Bradley Weinsheimer）和前公共貪腐部門負責人阿蒙森（Corey Amundson）。阿蒙森今天宣布辭職。

史密斯是前司法部長賈蘭德（Merrick Garland）任命的特檢，負責監督司法部調查與川普有關案件。史密斯主導兩起針對川普的起訴案，一案指控他卸任後在佛州寓所海湖俱樂部（Mar-a-Lago）非法繼續持有機密文件，另一案指控川普試圖干涉國會對2020年拜登當選總統的認證。

川普去年11月再度當選總統後，史密斯要求法院撤銷這兩樁起訴案，主要是因憲法不起訴現任總統的規定。

與史密斯共事以起訴川普的人員，有許多是長期從事與公共貪腐和國家安全相關工作的檢察官，史密斯本月初結束調查時，他們仍留在司法部。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
獨／中信兄弟啦啦隊美女總監　無預警宣布離隊
狂輸DeepSeek！法國AI「露西」表現太荒謬　3天就被下
人妻變屠夫！賣狗肉月收6位數　兒目睹媽「殘忍剁狗」崩潰
過完除夕轉運！「4生肖」遇貴人相助　事業、財運大飆升
DeepSeek橫斬矽谷！ChatGPT之父大讚　曝Open
火燒車4死4傷！弟衝醫院見副駕姊全身插管　抱姪進冰櫃：心好痛

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

DeepSeek有多強？　《紐時》記者實測「這1點」大勝ChatGPT

糗了！天文學家宣布發現小行星　一查竟是「馬斯克跑車」尷尬除名

狂輸DeepSeek！法國AI聊天機器人「露西」表現太荒謬　3天就被下線

公報私仇？美司法部十多名官員被炒　曾參與調查川普刑事案

4年後再戰？　川普：無法100%確定憲法能禁止我參選

DeepSeek橫斬矽谷！ChatGPT之父讚「表現出色」　曝OpenAI不同路徑

血洗美股！英特爾前CEO稱「市場過度反應」：對DeepSeek理解錯誤

北韓男高中生炫耀「女友性愛影片」！遭男同學外流　下場慘了

她嫁給「布娃娃」還生3孩！　又曝喜訊：懷第4胎了

川普曾揚言要離間俄中　專家曝「習普有共同目標」：恐不容易

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

白衣男翻越鬣狗柵欄　正義哥隔空喝斥「下來！講幾次！」獲掌聲

媽坐機車上測試貴賓犬反應　牠認出後激動飛撲撒嬌撞飛了手機XD

新竹雙載機車撞貨車尾門　夫妻送醫仍不治

【看似選擇題實則送命題】模仿女友購物時的地獄問答：只有我在付出

金鍾國的本職是...歌手or健身教練？

黑柴跟著一起唱生日快樂歌 還舉手許願！奴才：成精了

【趕快吃吧QQ】女鼓起勇氣幫妹妹餵食守宮　直接緊張到聲音顫抖XD

《RM》「爬牆蜘蛛人」玩得超投入　金鍾國竟高八度娃娃音：要撐住～

【母貓有蛋蛋！？】貓咪長大才驚訝發現牠是公的！飼主大崩潰

DeepSeek有多強？　《紐時》記者實測「這1點」大勝ChatGPT

糗了！天文學家宣布發現小行星　一查竟是「馬斯克跑車」尷尬除名

狂輸DeepSeek！法國AI聊天機器人「露西」表現太荒謬　3天就被下線

公報私仇？美司法部十多名官員被炒　曾參與調查川普刑事案

4年後再戰？　川普：無法100%確定憲法能禁止我參選

DeepSeek橫斬矽谷！ChatGPT之父讚「表現出色」　曝OpenAI不同路徑

血洗美股！英特爾前CEO稱「市場過度反應」：對DeepSeek理解錯誤

北韓男高中生炫耀「女友性愛影片」！遭男同學外流　下場慘了

她嫁給「布娃娃」還生3孩！　又曝喜訊：懷第4胎了

川普曾揚言要離間俄中　專家曝「習普有共同目標」：恐不容易

獨／除夕炸裂！陳子豪應援舞美女總監也離開中信　500字聲明曝

台茂逛市集、賞煙火「新春活動一次看」　大江送發財金只有3天

重案回顧／圍爐燒死6至親！他槍決前嗆家人保重：會追殺好幾個輪迴

「4大經典年菜」別重複加熱！醫示警：恐吃下細菌腸胃炎上身

DeepSeek有多強？　《紐時》記者實測「這1點」大勝ChatGPT

「一夜寵幸30多位佳麗」　他被稱為中國最好色帝王

是回憶殺！韓二代團「6組神級偶像」重組合體　這團1成員已離世惹淚崩

護國神山罩住！　楠梓房市交易量超車「4冠王」搶第一

糗了！天文學家宣布發現小行星　一查竟是「馬斯克跑車」尷尬除名

川普揚言對半導體徵關稅　經濟部回應了

黑柴跟著一起唱生日快樂歌 還舉手許願！奴才：成精了

國際熱門新聞

DeepSeek撼動AI生態　輝達股價大跌

輝達聲明：DeepSeek未來需要更多輝達AI晶片

DeepSeek屠殺美國AI隊！　清大教授揭3大關鍵成黑馬

川普：台灣掌控98％的晶片市場

北韓高中生澡堂大開「性愛群交趴」！

日13歲少女離家出走「當流鶯」！悲慘身世曝

川普：DeepSeek是美國AI產業的當頭棒喝

英特爾前執行長：市場對DeepSeek理解錯誤

她嫁給「布娃娃」還生3孩　曝喜訊：懷第4胎

DeepSeek血洗美股！輝達重挫17％　市值蒸發19.7兆史上最高

DeepSeek橫空出世！一文看懂背景&影響

DeepSeek血洗輝達　分析師揭關鍵問題

DeepSeek凌晨發布新款開源AI模型！　Janus-Pro測試打敗OpenAI

中國DeepSeek大受歡迎　美國晶片管制成效掀業界議論

更多熱門

相關新聞

再戰2028？川普：無法確定憲法能禁止我參選

再戰2028？川普：無法確定憲法能禁止我參選

美國總統川普27日再次提到擔任第3個總統任期的想法，說自己「無法百分之百確定」憲法禁止他繼續參選。

DeepSeek橫斬矽谷！ChatGPT之父讚表現出色

DeepSeek橫斬矽谷！ChatGPT之父讚表現出色

台銀：蛇年金價看2大關鍵　震盪上行挑戰3千美元新高

台銀：蛇年金價看2大關鍵　震盪上行挑戰3千美元新高

英特爾前執行長：市場對DeepSeek理解錯誤

英特爾前執行長：市場對DeepSeek理解錯誤

川普曾揚言要離間俄中　專家：恐不容易

川普曾揚言要離間俄中　專家：恐不容易

關鍵字：

美國北美要聞川普司法部解僱

讀者迴響

熱門新聞

即／彰化火警一家4口父子雙亡　7月大女嬰除夕也走了

台東5.2地震　太麻里船筏瞬間消失畫面曝

震不停！台灣位移「更靠近中國」　9年對比圖差很大

《鬧著玩》黃云歆除夕嫁了！

大樂透1億一注獨得　「錢送你」開出頭獎

火燒車抱出4孩童　英雄老闆發文了

極樂越南！友忍4天破防「激戰混血妹」他一旁看傻

拍床戲「螢幕上看不見的4內幕」

「台積電ADR」重挫14.25％　股民紅包發不出來

5對「沒想到是閨蜜」組合

蔡允潔小年夜證實懷孕了！

陳彥翔哥再婚！小姨子傻眼「你弟燒光我姊餘生」：亡姊很氣

DeepSeek屠殺輝達！　神秘老闆梁文鋒起底

不是肥肉！過年「4食物」膽固醇最高　營養師示警了

老闆過世...宜蘭必吃烤香腸「無限期休息」

更多

最夯影音

更多

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

白衣男翻越鬣狗柵欄　正義哥隔空喝斥「下來！講幾次！」獲掌聲

媽坐機車上測試貴賓犬反應　牠認出後激動飛撲撒嬌撞飛了手機XD

新竹雙載機車撞貨車尾門　夫妻送醫仍不治

【看似選擇題實則送命題】模仿女友購物時的地獄問答：只有我在付出

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面