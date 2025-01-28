公報私仇？美司法部十多名官員被炒　曾參與調查川普刑事案

▲美國解僱了十多名曾參與調查川普刑事案的司法人員。（圖／路透）

文／中央社

美國官員表示，川普政府今天解僱10多名曾參與調查總統川普所涉兩樁刑事案件的司法部人員；值此之際，共和黨人正迅速採取行動，以加強對司法部的掌控。

司法部一名官員表示，這些官員被解僱，是因為川普任命的代理司法部長麥亨利（James McHenry）認為他們「在起訴總統的過程中扮演要角，因此無法相信他們會忠實執行總統的政策」。

根據路透社所見的解僱信副本，麥亨利引用美國憲法賦予總統的職權，來解釋開革這些人員的合理性。

這些舉動反映出川普政府樂意兌現威脅，以報復那些在他離任4年間，起訴他和川普支持者的檢察官。

這些司法人員曾與主導兩起針對川普聯邦起訴案的特別檢察官史密斯（Jack Smith）合作，川普去年11月當選總統後，司法部即撤銷相關起訴。史密斯本月初已向司法部請辭。

在此之前，川普政府已重新指派多達20名司法部資深官員的職務，其中包括操守部門最高官員溫斯海默（Bradley Weinsheimer）和前公共貪腐部門負責人阿蒙森（Corey Amundson）。阿蒙森今天宣布辭職。

史密斯是前司法部長賈蘭德（Merrick Garland）任命的特檢，負責監督司法部調查與川普有關案件。史密斯主導兩起針對川普的起訴案，一案指控他卸任後在佛州寓所海湖俱樂部（Mar-a-Lago）非法繼續持有機密文件，另一案指控川普試圖干涉國會對2020年拜登當選總統的認證。

川普去年11月再度當選總統後，史密斯要求法院撤銷這兩樁起訴案，主要是因憲法不起訴現任總統的規定。

與史密斯共事以起訴川普的人員，有許多是長期從事與公共貪腐和國家安全相關工作的檢察官，史密斯本月初結束調查時，他們仍留在司法部。