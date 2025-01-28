陸總理李強「點頭聽」DeepSeek創始人發言　座談會2大隱形AI巨頭

記者任以芳／綜合報導

大陸AI新創公司DeepSeek（深度求索）推出兩款國產AI大模型，震撼全球和美國矽谷。時間回推，今年1月20日，DeepSeek正式開源DeepSeek-R1模型，引起外界高度關注。同日，央視晚間「新聞聯播」報導梁文峰、魏洪興等9人出席座談會，對於今年政府工作提出意見建議，並且釋出大陸總理李強認真點頭聽取梁文峰發言的畫面，足以顯示大陸官方對其重視，以及未來在AI智能發展將是重中之重。

日前 《央視》新聞聯播報導，中共中央政治局常委、國務院總理李強1月20日主持召開專家、企業家和教科文衛體等領域代表座談會，聽取對《政府工作報告（徵求意見稿）》的意見建議。

報導列出出席座談重要人士，依序是張輝、任少波、劉珺、梁文鋒、魏洪興、陳學東、陳紅彥、杜斌、鄒敬園等先後發言。內容指出，「去年面對複雜嚴峻形勢，國家加大宏觀調控力度，不斷推出創新性政策舉措，經濟實現了較快增長，各項事業取得新進展，成績來之不易。大家還就解決當前發展中的問題、做好今年政府工作提出了意見建議。」

▲ 梁文峰（中）發言，身旁是浙江大學黨委書記任少波、國機集團總工程師陳學東（左）。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

上述與會發言的9人身份，張輝是北京大學經濟學院院長。任少波是浙江大學黨委書記。劉珺是中國工商銀行黨委副書記、行長。梁文峰是幻方量化創始人。魏洪興是遨博智能董事長。陳學東是現任國機集團黨委常委、副總經理、總工程師。陳紅彥是中國國家古籍保護中心辦公室主任兼國家圖書館善本特藏部副主任、國家圖書館古籍館館長。杜斌是中國醫學科學院北京協和醫院副院長、內科ICU主任。

這場座談會依序發言順序，梁文峰排在第四位，魏洪興是第五位發表意見。根據央視釋出畫面，梁文峰發言報告時（21秒開始），鏡頭先切換正面，之後換成「拉背鏡位」，畫面可見梁文峰發言時（灰西裝背影），李強表情認真聆聽，不忘點頭示意。

▲大陸總理李強一邊點頭，一邊認真聽梁文峰（灰西裝背影）發言建議 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

該會議9天後，梁文峰丟出超級震撼彈，與團隊推出兩款國產人工智慧（AI），震撼全球和美國矽谷。DeepSeek應用27日登頂蘋果美國地區應用商店免費APP下載排行榜，在美區下載榜上超越ChatGPT。

梁文峰堪稱「中國隱形AI巨頭」，這批黑馬於去年12月DeepSeek-V3發佈後，美國AI數據服務公司Scale AI創始人Alexander Wang曾發文稱，「DeepSeek-V3是中國科技界帶給美國的苦澀教訓，當美國休息時，中國（科技界）在工作，以更低的成本、更快的速度和更強的實力趕上。」

果然，不到一個月，DeepSeek1月20日正式開源DeepSeek-R1模型，該模型在數學、代碼、自然語言推理等方面，效能超越OpenAI o1正式版。同日，央視新聞聯播釋出梁文峰、魏洪興等人出席總理李強座談會的消息，足以顯示大陸官方未來對於AI領域重視與全面發展推進的決心。

此外，外界也對梁文峰與魏洪興身份感到好奇，梁文鋒是DeepSeek創始人，17歲考入浙大，30歲創辦幻方，36歲管理千億私募。梁文峰在AI和金融領域深耕多年，不僅對量化金融具有深刻洞察，更對AI技術創新有著獨到理解，如今新研發的兩款國產AI大模型，撼動全球和美國矽谷。

▲ 魏洪興是遨博（北京）智能科技有限公司董事長，協作機器人出貨量連續四年位居全球第二。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

魏洪興是遨博（北京）智能科技有限公司董事長。公開資料顯示，他出生於1974年，博士學歷。除了遨博智能董事長外，另外一個身份是北京航空航天大學機械工程及自動化學院教授，帶領團隊研發協作機器人，為具有可操作機械臂的機器人，在共享空間或人員與機器人近距離工作可進行人機交互任務。

2008年，丹麥優傲公司推出全球首款可實現量產應用的協作機器人產品，此後多年，包括ABB、庫卡、發那科、安川電機在內的工業機器人龍頭也陸續發佈協作機器人產品。直到2014年後，以節卡機器人、遨博智能、越疆（02432.HK）為代表的大陸企業開始逐步進場。

2012年，作為北京航空航天大學教授的魏洪興帶領團隊，研發出國內首款協作機器人樣機。2015年，魏洪興在北京成立遨博智能，專注於協作機器人研發、生產和銷售。同年，該公司成立美國、德國子公司、深圳、上海辦事處，並全球發售遨博i5協作機器人。

根據遨博智能官網，該公司開發具有全部知識產權的協作機器人產品，實現核心部件全部國產化，打破了國外長期壟斷。遨博智能共有213項有效授權專利、48項授權發明專利、145項授權實用新型專利、57項軟件著作權以及20項外觀專利。

據央視新聞報導，遨博智能的協作機器人出貨量已連續四年位居大陸第一、全球第二，其2023年實現銷售收入約5.2億元。在工業應用市場和非工業應用市場，遨博智能分別佔據了國內協作機器人市場39.4%和34.3%的市場份額，均穩居榜首。