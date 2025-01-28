台中女買鹽酥雞只點一根15元米腸　老闆秒回「那我不炸了」被灌爆

▲台中一名女子買鹽酥雞只點糯米腸，不料排隊10分鐘竟遭老闆「拒炸」。（示意圖／資料照／非當事店家）

記者柯沛辰／綜合報導

台中一名女子近日到北區永興街買鹽酥雞，排隊10分鐘點了一條15元的糯米腸，怎料老闆一看竟回「那我不炸了」，還把她夾的糯米腸丟回食材櫃，讓她很錯愕。事件在網路發酵後，店家評論湧入1星負評。對此，店家解釋，只炸一根糯米腸成本太高，未來會考慮設告示牌，規定低消至少50元。

女網友在Threads發文表示，她突然想吃炸米腸，剛好在永興街看到一家排隊的鹽酥雞，心想應該很厲害，便夾了一根糯米腸，排隊等待結帳。等了10分鐘後，老闆看了一眼籃子後問「只有米腸嗎？」她回「對」，沒想到老闆接著說「那我不炸了」，隨後把糯米腸丟回食材櫃。

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當下原PO沒聽清楚，愣了2分鐘，又問了一次老闆「請問你剛剛說什麼？」這時一旁的老闆娘上前幫腔：「就說沒有50元我們不炸！」原PO聽完，本想著追加一份鹽酥雞，但當下愈想愈生氣，也沒遇過鹽酥雞攤需要低消的情況，因此轉身離開。

事後，原PO在網上發文抒發心情，許多網友紛紛留言「有低消要說啊！」、「我還沒遇過要低消的鹽酥雞」、「店家蠻不會做生意的，大可以這次先幫你炸，告知你下次要夾到低消才可以」、「這就臺語講的『賺過面』，這種心態上覺得得罪客人也不差一位，那就來日方長，將來由天來收他」、「可以先檢舉環境衛生消防了，因為通常都不會過，要互相傷害大家一起來，誰怕誰」。

根據《華視新聞》報導，當事店家受訪時表示，一個米腸成本9元，賣15元，還有胡椒、辣椒、紙袋、塑膠袋的成本，就算是自家攤位不用租金，但也有水電瓦斯人力等成本，所以當下有跟顧客道歉，「對不起，15元的東西我們沒辦法幫你炸」，未來會考慮設置告示牌，說明低消50元的規定。

不過，原PO看到店家回應後很氣憤，怒批店家說謊，「當下根本態度超差，哪來的道歉？看到超火如果你當下態度好，我根本不會生氣到發文」、「我沒有什麼要求，但店家根本沒有當面致歉，代表態度依舊」再掀熱議。

儘管店家評論起初湧入許多1星負評，但疑似Google偵測到短時間大量負評，因此目前已將評論陸續移除。