　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台中女買鹽酥雞只點一根15元米腸　老闆秒回「那我不炸了」被灌爆

▲糯米腸。（示意圖／資料照／非當事店家）

▲台中一名女子買鹽酥雞只點糯米腸，不料排隊10分鐘竟遭老闆「拒炸」。（示意圖／資料照／非當事店家）

記者柯沛辰／綜合報導

台中一名女子近日到北區永興街買鹽酥雞，排隊10分鐘點了一條15元的糯米腸，怎料老闆一看竟回「那我不炸了」，還把她夾的糯米腸丟回食材櫃，讓她很錯愕。事件在網路發酵後，店家評論湧入1星負評。對此，店家解釋，只炸一根糯米腸成本太高，未來會考慮設告示牌，規定低消至少50元。

女網友在Threads發文表示，她突然想吃炸米腸，剛好在永興街看到一家排隊的鹽酥雞，心想應該很厲害，便夾了一根糯米腸，排隊等待結帳。等了10分鐘後，老闆看了一眼籃子後問「只有米腸嗎？」她回「對」，沒想到老闆接著說「那我不炸了」，隨後把糯米腸丟回食材櫃。

[廣告]請繼續往下閱讀...

當下原PO沒聽清楚，愣了2分鐘，又問了一次老闆「請問你剛剛說什麼？」這時一旁的老闆娘上前幫腔：「就說沒有50元我們不炸！」原PO聽完，本想著追加一份鹽酥雞，但當下愈想愈生氣，也沒遇過鹽酥雞攤需要低消的情況，因此轉身離開。

事後，原PO在網上發文抒發心情，許多網友紛紛留言「有低消要說啊！」、「我還沒遇過要低消的鹽酥雞」、「店家蠻不會做生意的，大可以這次先幫你炸，告知你下次要夾到低消才可以」、「這就臺語講的『賺過面』，這種心態上覺得得罪客人也不差一位，那就來日方長，將來由天來收他」、「可以先檢舉環境衛生消防了，因為通常都不會過，要互相傷害大家一起來，誰怕誰」。

根據《華視新聞》報導，當事店家受訪時表示，一個米腸成本9元，賣15元，還有胡椒、辣椒、紙袋、塑膠袋的成本，就算是自家攤位不用租金，但也有水電瓦斯人力等成本，所以當下有跟顧客道歉，「對不起，15元的東西我們沒辦法幫你炸」，未來會考慮設置告示牌，說明低消50元的規定。

不過，原PO看到店家回應後很氣憤，怒批店家說謊，「當下根本態度超差，哪來的道歉？看到超火如果你當下態度好，我根本不會生氣到發文」、「我沒有什麼要求，但店家根本沒有當面致歉，代表態度依舊」再掀熱議。

儘管店家評論起初湧入許多1星負評，但疑似Google偵測到短時間大量負評，因此目前已將評論陸續移除。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
英雄老闆衝火燒車救人　員工曝私下對話「躺了一整天」
楊梅火燒車抱出4孩童　英雄老闆發文了
大樂透1億一注獨得　「錢送你彩券行」開出頭獎！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台中女買鹽酥雞只點一根15元米腸　老闆秒回「那我不炸了」被灌爆

為什麼除夕圍爐「會吃火鍋？」　原因長知識

紅包袋別封口、掉地會漏財！過年紅包「14禁忌」不要犯

她拆新買隱眼驚見「超大蟑螂」崩潰　照片驚呆網：怎麼跑進去的

除夕團圓飯　民俗專家示警「3道菜」千萬別上桌！當心衰整年

2025藍綠白運勢曝！命理師揭3黨「最大課題」　藍營須推她當共主

快訊／22:59嘉義大埔規模4.6「極淺層地震」　最大震度4級

快訊／22:59南部地區地震　小年夜有感搖晃

除夕開運5招！吃完年夜飯「拿出手機」　洗澡4吉時曝光

英雄老闆衝火燒車救人　員工曝私下對話「躺了一整天」

白衣男翻越鬣狗柵欄　正義哥隔空喝斥「下來！講幾次！」獲掌聲

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

金鍾國的本職是...歌手or健身教練？

Mandy沒聽過伍佰的歌 汪小菲臭臉甩頭就走

【母貓有蛋蛋！？】貓咪長大才驚訝發現牠是公的！飼主大崩潰

【看似選擇題實則送命題】模仿女友購物時的地獄問答：只有我在付出

黑柴跟著一起唱生日快樂歌 還舉手許願！奴才：成精了

白衣男翻鬣狗柵欄　正義哥怒斥「下來！講幾次」獲掌聲

國小老師1個月實領多少？　扣掉公保16.33%等費用剩這些

【曼谷動物園猴群近距離互動】她竟被猴瘋狂空氣洗頭XD

台中女買鹽酥雞只點一根15元米腸　老闆秒回「那我不炸了」被灌爆

為什麼除夕圍爐「會吃火鍋？」　原因長知識

紅包袋別封口、掉地會漏財！過年紅包「14禁忌」不要犯

她拆新買隱眼驚見「超大蟑螂」崩潰　照片驚呆網：怎麼跑進去的

除夕團圓飯　民俗專家示警「3道菜」千萬別上桌！當心衰整年

2025藍綠白運勢曝！命理師揭3黨「最大課題」　藍營須推她當共主

快訊／22:59嘉義大埔規模4.6「極淺層地震」　最大震度4級

快訊／22:59南部地區地震　小年夜有感搖晃

除夕開運5招！吃完年夜飯「拿出手機」　洗澡4吉時曝光

英雄老闆衝火燒車救人　員工曝私下對話「躺了一整天」

快訊／台南工廠除夕凌晨火警　2樓建物全面燃燒！消防射水搶救中

花30元買彩券！直接中6700萬大獎　男子激動到整夜沒睡

台中女買鹽酥雞只點一根15元米腸　老闆秒回「那我不炸了」被灌爆

快訊／DeepSeek晚間又傳當機災情　官網：遭大規模惡意攻擊

NBA上半季亮點／擺爛等他？準狀元超狂單臂隔扣　隊友觀眾全驚呆

為什麼除夕圍爐「會吃火鍋？」　原因長知識

過年重口味導致水腫？5款「排水食物」幫你恢復一身輕盈

紅包袋別封口、掉地會漏財！過年紅包「14禁忌」不要犯

快訊／中國DeepSeek爆紅撼AI生態　輝達股價大跌13%市值蒸發15兆

快訊／竹東槍擊案1幫派小弟投案　涉殺人罪嫌恐逃亡滅證遭聲押

台東5.2地震！賣場貨架搖不停　商品掉落、液體灑滿地

生活熱門新聞

極樂越南！友忍4天破防「激戰混血妹」他一旁看傻

陳彥翔哥再婚！小姨子傻眼「你弟燒光我姊餘生」：亡姊很氣

火燒車抱出4孩童　英雄老闆發文了

火燒車救人英雄　板模工：竟是我老闆

快訊／22:59嘉義大埔規模4.6「極淺層地震」　最大震度4級

噁！新竹城隍廟旁名店「闆娘對嘴喝完再上菜」

即／22:59南部地區地震　小年夜有感搖晃

紅包「14禁忌」一次看！包「1數字」犯大忌

老闆衝火燒車救人　員工曝私下對話

20縣市低溫特報！急凍剩6度時間曝

除夕團圓飯　民俗專家示警「3道菜」別上桌

寒流威力今晚明晨達顛峰「低溫探6度」　開工日又有冷氣團

拆新買隱形眼鏡　驚見超大蟑螂讓她崩潰

包12800給父母「當場被甩2巴掌」　她怒：明年不回來

更多熱門

相關新聞

半夜好想吃東西！營養師大推「6食物」秒解嘴饞

半夜好想吃東西！營養師大推「6食物」秒解嘴饞

鹹酥雞配啤酒是不少人的宵夜首選，在半夜大口吃肉、大口喝酒，不但會產生滿滿的罪惡感，熱量也會跟著爆棚！尤其油炸物含有高油、高鹽分；啤酒更是有「液體油脂」的稱號，食用過量不僅容易變胖，還會對健康產生負面影響，增加心血管疾病和腸胃問題的風險。

雞腿便當135元「又一堆美食漲價」　他嘆撐不下去

雞腿便當135元「又一堆美食漲價」　他嘆撐不下去

買小份強迫變大份！他逛寧夏夜市被1攤氣炸

買小份強迫變大份！他逛寧夏夜市被1攤氣炸

高雄鹹酥雞嘉年華明天登場

高雄鹹酥雞嘉年華明天登場

高雄情侶雙亡！教友梯間直擊男屍嚇傻

高雄情侶雙亡！教友梯間直擊男屍嚇傻

關鍵字：

鹹酥雞鹽酥雞米腸糯米腸炸物

讀者迴響

熱門新聞

極樂越南！友忍4天破防「激戰混血妹」他一旁看傻

陳彥翔哥再婚！小姨子傻眼「你弟燒光我姊餘生」：亡姊很氣

大樂透1億一注獨得　「錢送你」開出頭獎

DeepSeek撼動AI生態　輝達股價大跌

火燒車抱出4孩童　英雄老闆發文了

5對「沒想到是閨蜜」組合

火燒車救人英雄　板模工：竟是我老闆

快訊／22:59嘉義大埔規模4.6「極淺層地震」　最大震度4級

噁！新竹城隍廟旁名店「闆娘對嘴喝完再上菜」

拍床戲「螢幕上看不見的4內幕」

林葉亭爸高學歷身世！「突愛吃1食物」罹失智症

即／22:59南部地區地震　小年夜有感搖晃

獨／周杰倫搶票「黃牛王現身」機場落網

紅包「14禁忌」一次看！包「1數字」犯大忌

老闆衝火燒車救人　員工曝私下對話

更多

最夯影音

更多

白衣男翻越鬣狗柵欄　正義哥隔空喝斥「下來！講幾次！」獲掌聲

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

金鍾國的本職是...歌手or健身教練？

Mandy沒聽過伍佰的歌 汪小菲臭臉甩頭就走

【母貓有蛋蛋！？】貓咪長大才驚訝發現牠是公的！飼主大崩潰

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面