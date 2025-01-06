雞腿便當135元「又一堆美食漲價」　他撐不下去！網吵翻：過很爽

▲原PO大嘆，新的一年食物都漲價。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「高物價時代...大家都怎麼活下去的？」一名網友直呼，新的一年很多東西都漲價，雞排便當要價135元，而其他小吃像是紅豆餅25元、鹽酥雞80元、手搖飲75元等，讓他崩潰哀喊「快撐不下去了！」文章曝光後，部分網友也大嘆「真的好煩...年初又一堆店漲價了」；但也有人反酸「戒零食飲料，省錢又健康！」

一名網友在PTT感嘆，才剛跨完年，卻發現很多食物又漲價了，並舉例像是「雞腿便當135元、車輪餅25元、燒仙草70元、鹹酥雞／魷魚80元」，其中手搖飲更是貴到爆「紅柚翡翠75元」。

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對此，原PO哀喊「我真的快撐不下去了」，面對外食費如此驚人，他也好奇詢問「大家都怎麼活下去的？」

底下網友熱議，「現在就挺不住了，有預期未來還要再漲」、「今年才剛開始，真的一堆食物漲價」、「晚上就去兼副業跑外送／打工」、「買即期品」、「便當也不一定要吃雞腿的」、「真的好煩...年初又一堆店漲價了」、「學投資理財，或下班兼職做副業，增加被動收入，光靠一份死薪水，很難撐下去」。

有網友直呼，自己煮或是戒甜點，就是省錢之道，「你舉的例子除便當以外都不是必需品」、「只能吃少一點，沒必要的不吃」、「燒仙草、飲料、紅豆餅又不是必吃」、「戒零食飲料，省錢又健康」、「自己煮啊」、「吃一堆垃圾食物代表過很爽，通通戒一戒剛好」。