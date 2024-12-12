買小份「強迫變大份」！他逛寧夏夜市被1攤氣炸：不想再去了

▲寧夏夜市 。（圖／記者項瀚攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

寧夏夜市深受外國人、遊客喜愛，是許多人到台北必逛夜市。有網友最近去逛寧夏夜市，卻被一個豆乳雞攤雷到直呼「不想再去了」，攤主阿伯不只開一堆自以為幽默的黃色笑話，結帳時還強迫推銷，而且食物根本是冷的，「這種騙人的手法真的非常不可取，不要讓這種無良商家一直得逞」，引發話題。

這位網友在Dcard發文「寧夏夜市狡猾攤販」，他一直都很喜歡寧夏夜市，小時候跟家人到台北玩也會去逛，「但是因為這個超爛的攤販，真的不想再去寧夏夜市了。」他點名寧夏夜市一個豆乳雞攤，攤主是一位阿伯，見對方誇口是沒吃過的味道、保證好吃，他就特地走去買。

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一開始讓原PO傻眼的，是阿伯講了一堆不好笑的黃色笑話，，像是「吃多一點回家男友很厲害」，自以為很幽默。再來是他明明要90塊的小份豆乳雞，還有80塊的小份雞心，對方卻給成180塊的大份豆乳雞，堅持要收260元。

他就趕緊反應「咦？不對，豆乳雞是小份的喔！」結果對方卻說「哎唷！沒關係啦，來260元。」讓他超傻眼，「什麼沒關係？」最令人無言的則是食物全都是冷的，「真的是冷的，完全沒溫度的那種！」

最後原PO直呼，「拜託大家不要去！如果被騙直接不要付錢！請直接走掉！」雖然東西如果熱熱的應該會很好吃，「雞心感覺有滷過蠻有味道的，但是誰炸物吃冷的啦？」讓他更難接受的是「這種騙人的手法」，「真的非常不可取，不要讓這種無良商家一直得逞。」

貼文引發討論，「這家Google評論很精彩耶」、「我會堅持不付錢，我買小份憑什麼給我亂升大份的？」「下次有這種情況，就直接說我身上剛好只剩170，或沒帶太多錢出門，看他怎麼回」、「我跟朋友也被這間強迫消費過，雞心小份，老闆硬要跟你聊天，講一講就突然變大份」、「噢！這家事蹟精彩喔！想當初我是學生時在附近打工，看了一清二楚老闆對食物的一些行徑，只能說不建議吃。」