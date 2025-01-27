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中國DeepSeek大受歡迎　美國晶片管制成效掀業界議論

▲▼深度求索（DeepSeek）AI模型。（圖／翻攝DeepSeek）

▲深度求索（DeepSeek）AI模型橫空出世，震動美國業界。（圖／翻攝DeepSeek）

文／中央社

中國新創公司深度求索（DeepSeek）開發的AI助理今天成為App Store上評分最高的免費應用程式。DeepSeek訓練成本低廉，表現不亞於美國最優秀的大語言模型，對於美國晶片管制是否有效限制中國AI發展，科技業界議論紛紛。

路透社等媒體報導，自DeepSeek-V3推出以來，這款人工智慧（AI）應用程式在美國用戶中人氣激增。開發者表示，它的性能在全球不僅超越其他開源模型，還可與最先進的閉源模型相媲美。隨後，DeepSeek於本月20日推出了專為解決複雜問題而設計的R1模型。

法新社報導，DeepSeek可以在手機或是桌上型電腦上使用，且具備許多西方競品的功能，例如撰寫歌詞、協助制訂個人發展計畫，甚至能根據冰箱裡的食材生成晚餐食譜。

與百度的「文心一言」（Ernie Bot）等許多中國聊天機器人一樣，DeepSeek存在某些限制，當被問及中國國家主席習近平或北京當局的新疆政策時，它請求法新社「談些別的話題」。

然而，從編寫複雜的程式到解決困難的計算，DeepSeek的能力不遜於競爭對手，令業內人士感到驚訝。

美國AI新創公司Scale AI執行長亞歷山大．王（Alexandr Wang）告訴財經媒體CNBC：「我們發現…DeepSeek表現得最出色，可能與美國最優秀的模型表現不相上下。」

分析師長期以來認為，美國在生產高功率晶片方面的關鍵優勢，以及限制中國取得相關技術的能力，將確保美國在AI競賽中占據優勢地位。

然而，DeepSeek表示，訓練其中最新一款模型的成本為560萬美元，相比之下，AI開發商Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）去年曾表示，打造一個AI模型需要花費1億至10億美元。

DeepSeek在一份技術報告中表示，他們僅用2000多顆輝達公司（NVIDIA）晶片來訓練其V3模型。相比之下，訓練類似規模的模型通常需要數萬顆晶片。

美國政府試圖阻止最先進輝達產品進入中國，儘管DeepSeek上述花費遭到質疑，但據悉其使用的晶片性能不及最先進輝達產品，加上相對低廉的訓練成本，已引發美國科技業高層對科技出口管制有效性的質疑。

美國總統川普的親密顧問、創投家安德立森（Marc Andreessen）形容這是「AI的史普尼克時刻」。史普尼克時刻意指蘇聯搶先美國發射「史普尼克1號」（Sputnik 1）人造衛星的事件，象徵冷戰時期太空競賽的起點。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）指出，截至1月25日，DeepSeek的R1和V3語言模型雙雙擠進Chatbot Arena排行的前十名，甚至優於Anthropic公司的Claude與馬斯克（Elon Musk）旗下公司xAI的Grok。

Chatbot Arena是加州大學柏克萊分校的一個平台，供研究人員為AI聊天機器人表現排名。華爾街日報認為，中企研發的AI模型能擠進全球前十，顯示華府縱然祭出嚴格的晶片出口限制，仍擋不住中國在AI領域的快速進步。

前OpenAI主管卡斯（Zack Kass）表示，DeepSeek在美國重重設限依然有如此表現，「凸顯一個普遍的道理：資源受限往往更能激發創造力」。

 
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