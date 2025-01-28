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DeepSeek血洗輝達　分析師揭關鍵問題

▲▼DeepSeek下載數超越ChatGPT。（圖／路透）

▲DeepSeek下載排名超越ChatGPT。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

中國AI新創公司DeepSeek開發低成本大語言模型，衝擊美國科技巨頭，輝達更是首當其衝，股價單日暴跌近17%，執行長黃仁勳的淨資產也大幅縮水。分析師指出，對於持有輝達與相關股票的投資人而言，在一切情況明朗之前，輝達不斷增加的不確定性，仍舊會對股價造成壓力。

美國投資機構 Tiger Research 分析師在一份報告中指出，對於投資者來說，關鍵問題是輝達能否在2026年保持其資本支出成長軌跡，特別是在市場定價極為挑剔的環境下。分析師強調，在情況未明朗前，輝達所面臨的不確定性將繼續給其股價帶來壓力。

同時，中國AI新創公司DeepSee 的最新進展成為市場的熱門話題。該公司推出了一系列開源AI模型，宣稱其性能足以媲美OpenAI的ChatGPT等競爭對手產品，但成本僅為其約10分之1。這顯示中國AI公司已找到繞過美國出口禁令的方法，專注於利用有限資源提高效率。

輝達發言人在27日的聲明中表示，「DeepSeek是AI領域中出色的進步，也是測試階段運算擴展（Test-Time Scaling）的完美範例。」

Bernstein的分析師對DeepSeek的模型表示肯定，指出其性能令人印象深刻，特別是在與OpenAI和Meta等競爭對手產品的比較下；然而，分析師同時提到，市場對DeepSeek模型的反應可能被過度誇大。

Bernstein 分析師指出，即便 DeepSeek 確實將實現同等模型性能的成本降低了10倍，但當前模型成本軌跡，每年都會增加。他們認為，AI領域需要像DeepSeek這樣的創新來推動進步，尤其是在有限硬體資源下提升效率的能力。

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