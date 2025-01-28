DeepSeek徵才！工程師薪水40萬　實習生日薪破4000元

▲中國AI黑馬DeepSeek震撼晶片市場。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

中國國產人工智慧（AI）大模型DeepSeek橫空出世，直接造成美股大地震，DeepSeek一夕成為全球投資人關注焦點，DeepSeek同時也開出職缺，薪水最高達到40萬新台幣。

根據《紅星資本局》的報導，深度求索公司旗下的北京子公司目前正在招聘52個職缺，職位涵蓋深度學習研究員、核心系統研發工程師、資深UI設計師等。

▲中國AI新創公司DeepSeek（深度求索）創辦人梁文峰。（圖／翻攝微博）

其中，核心系統研發工程師的薪資範圍為人民幣6萬元至9萬元（折合新台幣約27萬-40萬），大部分崗位的起薪都在2萬元（折合新台幣約9萬元）以上。另外還有高薪實習機會，AGI大模型實習生日薪為500元至1000元（折合新台幣約2267元-4535元），數據百曉生實習生的日薪為500元至510元（折合新台幣約2267-2312元）。

DeepSeek是由杭州深度求索人工智能基礎技術研究公司開發，該公司於2023年7月成立，股權結構中包含了量化投資機構幻方量化的投資。今年1月20日，深度求索公司正式發布了DeepSeek-R1推理大模型，該模型在國際大模型排名榜Chatbot Arena上的基準測試已升至全類別大模型第三位，與OpenAI的ChatGPT-4o最新版並列。