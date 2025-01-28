　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

DeepSeek徵才！工程師薪水40萬　實習生日薪破4000元

▲▼中國AI黑馬DeepSeek震撼晶片市場。（圖／路透）

▲中國AI黑馬DeepSeek震撼晶片市場。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導　

中國國產人工智慧（AI）大模型DeepSeek橫空出世，直接造成美股大地震，DeepSeek一夕成為全球投資人關注焦點，DeepSeek同時也開出職缺，薪水最高達到40萬新台幣。

根據《紅星資本局》的報導，深度求索公司旗下的北京子公司目前正在招聘52個職缺，職位涵蓋深度學習研究員、核心系統研發工程師、資深UI設計師等。

▲▼中國AI新創公司DeepSeek（深度求索）創辦人梁文峰。（圖／翻攝微博）

▲中國AI新創公司DeepSeek（深度求索）創辦人梁文峰。（圖／翻攝微博）

其中，核心系統研發工程師的薪資範圍為人民幣6萬元至9萬元（折合新台幣約27萬-40萬），大部分崗位的起薪都在2萬元（折合新台幣約9萬元）以上。另外還有高薪實習機會，AGI大模型實習生日薪為500元至1000元（折合新台幣約2267元-4535元），數據百曉生實習生的日薪為500元至510元（折合新台幣約2267-2312元）。

DeepSeek是由杭州深度求索人工智能基礎技術研究公司開發，該公司於2023年7月成立，股權結構中包含了量化投資機構幻方量化的投資。今年1月20日，深度求索公司正式發布了DeepSeek-R1推理大模型，該模型在國際大模型排名榜Chatbot Arena上的基準測試已升至全類別大模型第三位，與OpenAI的ChatGPT-4o最新版並列。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
年薪300萬男友給紅包「金額超傻眼」　女大生還被討回禮
日本13歲離家少女「東京街頭當流鶯」　悲慘身世曝
恭喜！女星小年夜PO懷孕超音波照　曾1年半沒愛愛「求醫開春藥
2025財運爆表！命理師曝3生肖「快買彩券」：有望中數億大獎
DeepSeek屠殺美國AI隊！　清大教授揭3大關鍵成黑馬
女買鹽酥雞只點一根15元米腸　老闆秒回「那我不炸了」被灌爆
快訊／07:23台南楠西4.6地震！最大震度4級　13縣市有

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

DeepSeek徵才！工程師薪水40萬　實習生日薪破4000元

影／咬一口噴汁！　《黑悟空》遊戲帶動「山西梨王」3倍銷售額

DeepSeek屠殺輝達！　神秘老闆梁文鋒起底

影／《黑悟空》取景地之一奇觀　「小西天懸塑」近400年一塵不染

花30元買彩券！直接中6700萬大獎　男子激動到整夜沒睡

快訊／DeepSeek晚間又傳當機災情　官網：遭大規模惡意攻擊

陸股龍年封關收黑　全年大盤漲幅13%

登頂美國APP排行榜！陸DeepSeek大模型強在哪？

習近平春節團拜：2025年化解外部衝擊　將制定「十五五」規劃

陸DeepSeek爆紅　團隊「天才少女」被千萬年薪挖走！

白衣男翻越鬣狗柵欄　正義哥隔空喝斥「下來！講幾次！」獲掌聲

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

金鍾國的本職是...歌手or健身教練？

媽坐機車上測試貴賓犬反應　牠認出後激動飛撲撒嬌撞飛了手機XD

黑柴跟著一起唱生日快樂歌 還舉手許願！奴才：成精了

【趕快吃吧QQ】女鼓起勇氣幫妹妹餵食守宮　直接緊張到聲音顫抖XD

Mandy沒聽過伍佰的歌 汪小菲臭臉甩頭就走

【母貓有蛋蛋！？】貓咪長大才驚訝發現牠是公的！飼主大崩潰

【看似選擇題實則送命題】模仿女友購物時的地獄問答：只有我在付出

白衣男翻鬣狗柵欄　正義哥怒斥「下來！講幾次」獲掌聲

DeepSeek徵才！工程師薪水40萬　實習生日薪破4000元

影／咬一口噴汁！　《黑悟空》遊戲帶動「山西梨王」3倍銷售額

DeepSeek屠殺輝達！　神秘老闆梁文鋒起底

影／《黑悟空》取景地之一奇觀　「小西天懸塑」近400年一塵不染

花30元買彩券！直接中6700萬大獎　男子激動到整夜沒睡

快訊／DeepSeek晚間又傳當機災情　官網：遭大規模惡意攻擊

陸股龍年封關收黑　全年大盤漲幅13%

登頂美國APP排行榜！陸DeepSeek大模型強在哪？

習近平春節團拜：2025年化解外部衝擊　將制定「十五五」規劃

陸DeepSeek爆紅　團隊「天才少女」被千萬年薪挖走！

牛年、雞年再到蛇年　馬蔡賴的「第一幅總統春聯」誰最好看？　

美國首位「出櫃」財政部長！　參院68票比29票通過任命

一句玩笑話成真　播報員意外走完費城到匹茲堡300英里的超狂壯舉

新春韓風親子髮型簡單3招搞定　全家一起萌過年

詐騙犯黑貓喵喵大叫「賣萌騙食物」　手法遭媽媽瞬間看穿

DeepSeek徵才！工程師薪水40萬　實習生日薪破4000元

失智母寒夜扶視障兒返家迷途　蘆洲警查明住處送返家

儀表板亮「咖啡杯」要回廠維修？國外研究：危險程度＝酒駕上路

小孟老師／除夕快樂！1月28日星座運勢　搭配幸運色迎新年

盤點《甄嬛傳》6大必看高潮片段！　「最震撼13分鐘」是這一集

Energy22年後奇蹟復出再攀巔峰　16蹲掀熱潮！萬人演唱會場場秒殺

大陸熱門新聞

DeepSeek屠殺輝達！　神秘老闆梁文鋒起底

DeepSeek又傳當機災情　官網回應了

陸DeepSeek爆紅　團隊「天才少女」被挖走

登頂美國APP排行榜！陸DeepSeek強在哪？

30元買12元蔬菜找多少錢？　數學題難倒小學生：不是18元

30元買彩券中6700萬大獎　男子激動到整夜沒睡

犯規輸棋　中國棋王：韓對手檢舉後有說有笑

影／奇觀！小西天懸塑近400年一塵不染

影／黑悟空帶動「山西梨王」3倍銷售額

習近平春節團拜：2025年化解外部衝擊

陸股龍年封關收黑　全年大盤漲幅13%

全紅嬋時隔多年回老家過年 幫帶娃玩親親騎電動車拜年

雷軍千萬年薪挖角AI天才少女羅福莉 曾為DeepSeek關鍵開發者

黑悟空製作人：DeepSeek是國運級科技成果

更多熱門

相關新聞

DeepSeek血洗輝達　分析師揭關鍵問題

DeepSeek血洗輝達　分析師揭關鍵問題

中國AI新創公司DeepSeek開發低成本大語言模型，衝擊美國科技巨頭，輝達更是首當其衝，股價單日暴跌近17%，執行長黃仁勳的淨資產也大幅縮水。分析師指出，對於持有輝達與相關股票的投資人而言，在一切情況明朗之前，輝達不斷增加的不確定性，仍舊會對股價造成壓力。

DeepSeek黑馬一躍！　黃仁勳身價單日暴跌近7000億

DeepSeek黑馬一躍！　黃仁勳身價單日暴跌近7000億

DeepSeek屠殺輝達！　神秘老闆梁文鋒起底

DeepSeek屠殺輝達！　神秘老闆梁文鋒起底

DeepSeek屠殺美國AI隊！　清大教授揭3大關鍵成黑馬

DeepSeek屠殺美國AI隊！　清大教授揭3大關鍵成黑馬

「台積電ADR」重挫14.25％　股民紅包發不出來

「台積電ADR」重挫14.25％　股民紅包發不出來

關鍵字：

DeepSeek

讀者迴響

熱門新聞

極樂越南！友忍4天破防「激戰混血妹」他一旁看傻

大樂透1億一注獨得　「錢送你」開出頭獎

陳彥翔哥再婚！小姨子傻眼「你弟燒光我姊餘生」：亡姊很氣

火燒車抱出4孩童　英雄老闆發文了

5對「沒想到是閨蜜」組合

DeepSeek撼動AI生態　輝達股價大跌

拍床戲「螢幕上看不見的4內幕」

火燒車救人英雄　板模工：竟是我老闆

快訊／22:59嘉義大埔規模4.6「極淺層地震」　最大震度4級

不是肥肉！過年「4食物」膽固醇最高　營養師示警了

即／台南工廠除夕凌晨火警　2樓建物全面燃燒

DeepSeek屠殺輝達！　神秘老闆梁文鋒起底

噁！新竹城隍廟旁名店「闆娘對嘴喝完再上菜」

「台積電ADR」重挫14.25％　股民紅包發不出來

DeepSeek又傳當機災情　官網回應了

更多

最夯影音

更多

白衣男翻越鬣狗柵欄　正義哥隔空喝斥「下來！講幾次！」獲掌聲

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

金鍾國的本職是...歌手or健身教練？

媽坐機車上測試貴賓犬反應　牠認出後激動飛撲撒嬌撞飛了手機XD

黑柴跟著一起唱生日快樂歌 還舉手許願！奴才：成精了

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面