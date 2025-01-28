美國首位「出櫃」財政部長！　參院68票比29票通過任命

▲班森特正式成為川普第二任期的財政部長。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國參議院於27日投票通過貝森特（Scott Bessent）財政部長一職，以68票對29票的結果正式任命這位對沖基金經理為美國政府財務工作的最高官員，協助總統川普（Donald Trump）推動其宏大的經濟議程。

綜合外電報導，作為新財政部長，62歲的貝森特將面臨多重挑戰，包括解決聯邦債務上限問題，並與國會共和黨合作延續川普於2017年推出的《減稅與就業法案》（Tax Cuts and Jobs Act）。此外，他還需應對川普計劃對墨西哥、加拿大及中國進口商品徵收關稅的影響，這項政策可能對美國經濟帶來風險。

儘管美國經濟整體表現穩健，包括4.1% 的低失業率和穩健的經濟成長，通膨率卻仍高於聯準會（Federal Reserve）設定的2%目標，貝森特的財政工作仍具挑戰性。

在本月初的參議院提名聽證會中，貝森特表態支持將2017年的減稅政策永久化，並強調聯邦預算的問題在於開支過高，而非收入不足。他還表示，川普的經濟政策將有助於降低消費成本及提升工資。

貝森特提出的「3-3-3」經濟計劃包括以下三大目標：

1. 將聯邦預算赤字降至GDP 的 3%；

2. 實現3% 的經濟增長；

3. 到川普第二任期結束時，增加每日 300 萬桶的石油產量。

貝森特不僅是川普經濟政策的關鍵幕僚，他還創辦了對沖基金Key Square Capital Management，並曾任職於民主黨主要捐款人索羅斯（George Soros）的對沖基金—Soros Fund Management，擔任首席投資官。

他也成為美國歷史上首位公開同性戀身份的財政部長，以及共和黨政府首位經參院確認的LGBTQ內閣成員。

川普在去年11月宣布提名貝森特時，形容他是「美國優先議程」（America First Agenda）的堅定倡導者，並稱他將「迎來美國的新黃金時代，鞏固我們作為世界領先經濟體、創新中心與資本流向目的地的地位，同時維持美元作為全球儲備貨幣的地位。」