　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國首位「出櫃」財政部長！　參院68票比29票通過任命

▲班森特正式成為川普第二任期的財政部長。（圖／路透）

▲班森特正式成為川普第二任期的財政部長。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國參議院於27日投票通過貝森特（Scott Bessent）財政部長一職，以68票對29票的結果正式任命這位對沖基金經理為美國政府財務工作的最高官員，協助總統川普（Donald Trump）推動其宏大的經濟議程。

綜合外電報導，作為新財政部長，62歲的貝森特將面臨多重挑戰，包括解決聯邦債務上限問題，並與國會共和黨合作延續川普於2017年推出的《減稅與就業法案》（Tax Cuts and Jobs Act）。此外，他還需應對川普計劃對墨西哥、加拿大及中國進口商品徵收關稅的影響，這項政策可能對美國經濟帶來風險。

儘管美國經濟整體表現穩健，包括4.1% 的低失業率和穩健的經濟成長，通膨率卻仍高於聯準會（Federal Reserve）設定的2%目標，貝森特的財政工作仍具挑戰性。

在本月初的參議院提名聽證會中，貝森特表態支持將2017年的減稅政策永久化，並強調聯邦預算的問題在於開支過高，而非收入不足。他還表示，川普的經濟政策將有助於降低消費成本及提升工資。

貝森特提出的「3-3-3」經濟計劃包括以下三大目標：
1. 將聯邦預算赤字降至GDP 的 3%；
2. 實現3% 的經濟增長；
3. 到川普第二任期結束時，增加每日 300 萬桶的石油產量。

貝森特不僅是川普經濟政策的關鍵幕僚，他還創辦了對沖基金Key Square Capital Management，並曾任職於民主黨主要捐款人索羅斯（George Soros）的對沖基金—Soros Fund Management，擔任首席投資官。

他也成為美國歷史上首位公開同性戀身份的財政部長，以及共和黨政府首位經參院確認的LGBTQ內閣成員。

川普在去年11月宣布提名貝森特時，形容他是「美國優先議程」（America First Agenda）的堅定倡導者，並稱他將「迎來美國的新黃金時代，鞏固我們作為世界領先經濟體、創新中心與資本流向目的地的地位，同時維持美元作為全球儲備貨幣的地位。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
新北兄弟除夕互砍！弟左手幾近斷掌...哥臉部中刀
川普又提台灣！　稱「台灣掌控98％的晶片市場」
老闆跌倒過世...宜蘭必吃烤香腸「無限期休息」　店家：很突然
安心亞破尺度「全身透視」！唱《紅白》內衣褲被看光
「Deepseek開發成本必然謊報」　胡采蘋曝母公司：最重視
楊梅電動車火燒車「搶救畫面」曝！　英雄老闆衝上救4童

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普又提台灣！　稱「台灣掌控98％的晶片市場」

美國首位「出櫃」財政部長！　參院68票比29票通過任命

DeepSeek血洗輝達　分析師揭關鍵問題

川普通話印度總理莫迪　商討印太安全議題

DeepSeek黑馬一躍！　黃仁勳身價單日暴跌近7000億

日本13歲少女離家出走「當流鶯」！東京街頭站壁　悲慘身世曝

DeepSeek屠殺美國AI隊！　清大教授揭3大關鍵成黑馬

DeepSeek自我審查　外媒：迴避中國侵台、天安門議題

市值蒸發19.7兆！　輝達聲明：DeepSeek未來需要更多輝達AI晶片

DeepSeek凌晨發布新款開源AI模型！　Janus-Pro測試打敗OpenAI

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

白衣男翻越鬣狗柵欄　正義哥隔空喝斥「下來！講幾次！」獲掌聲

媽坐機車上測試貴賓犬反應　牠認出後激動飛撲撒嬌撞飛了手機XD

金鍾國的本職是...歌手or健身教練？

黑柴跟著一起唱生日快樂歌 還舉手許願！奴才：成精了

【趕快吃吧QQ】女鼓起勇氣幫妹妹餵食守宮　直接緊張到聲音顫抖XD

Mandy沒聽過伍佰的歌 汪小菲臭臉甩頭就走

新竹雙載機車撞貨車尾門　夫妻送醫仍不治

【母貓有蛋蛋！？】貓咪長大才驚訝發現牠是公的！飼主大崩潰

【看似選擇題實則送命題】模仿女友購物時的地獄問答：只有我在付出

川普又提台灣！　稱「台灣掌控98％的晶片市場」

美國首位「出櫃」財政部長！　參院68票比29票通過任命

DeepSeek血洗輝達　分析師揭關鍵問題

川普通話印度總理莫迪　商討印太安全議題

DeepSeek黑馬一躍！　黃仁勳身價單日暴跌近7000億

日本13歲少女離家出走「當流鶯」！東京街頭站壁　悲慘身世曝

DeepSeek屠殺美國AI隊！　清大教授揭3大關鍵成黑馬

DeepSeek自我審查　外媒：迴避中國侵台、天安門議題

市值蒸發19.7兆！　輝達聲明：DeepSeek未來需要更多輝達AI晶片

DeepSeek凌晨發布新款開源AI模型！　Janus-Pro測試打敗OpenAI

美晶片股崩跌！台、韓股休市閃過股災　日股早盤下挫逾600點

新北兄弟除夕互砍！弟左手幾近斷掌...哥臉部中刀　血刃原因曝

除夕發壓歲錢原因曝光！命理師教簡單開運方式：幫助好運上門

川普又提台灣！　稱「台灣掌控98％的晶片市場」

重案回顧／除夕夜燒死6至親！他構思多年「如何最快滅門」遭槍決

再婚喊「餘生是妳晚點沒關係」惹議！陳彥翔哥道歉：是我不夠勇敢

機場超狂4穿搭　蔡依林泳衣外穿…陸女星「上圍暴漲」網：從沼澤爬出？

除夕必吃9樣年菜！　6禁忌勿踩「初一天亮再關燈」

老闆跌倒過世...宜蘭必吃烤香腸「無限期休息」　店家：很突然的事

2025代表色「摩卡慕斯」選擇零難度　穿搭、居家疊搭大地色不出錯

白衣男翻鬣狗柵欄　正義哥怒斥「下來！講幾次」獲掌聲

國際熱門新聞

DeepSeek撼動AI生態　輝達股價大跌

輝達聲明：DeepSeek未來需要更多輝達AI晶片

DeepSeek屠殺美國AI隊！　清大教授揭3大關鍵成黑馬

北韓高中生澡堂大開「性愛群交趴」！

日13歲少女離家出走「當流鶯」！悲慘身世曝

DeepSeek血洗美股！輝達重挫17％　市值蒸發19.7兆史上最高

中國DeepSeek大受歡迎　美國晶片管制成效掀業界議論

DeepSeek血洗輝達　分析師揭關鍵問題

DeepSeek凌晨發布新款開源AI模型！　Janus-Pro測試打敗OpenAI

DeepSeek黑馬一躍！　黃仁勳身價單日暴跌近7000億

DeepSeek自我審查　外媒：迴避中國侵台、天安門議題

烏軍首度公開俘虜北韓士兵影片　透露求生渴望

他砍殺男炮友入獄！請假變性竟獲准

毛巾是細菌炸彈！專家曝「正確清洗頻率」

更多熱門

相關新聞

川普通話印度總理莫迪　商討印太安全議題

川普通話印度總理莫迪　商討印太安全議題

白宮指出，美國總統川普今天與印度總理莫迪通話時，強調印度購買更多美國製安全設備以及朝著公平雙邊貿易關係邁進的重要性，兩人也商討印太、中東和歐洲地區的安全議題。

DeepSeek黑馬一躍！　黃仁勳身價單日暴跌近7000億

DeepSeek黑馬一躍！　黃仁勳身價單日暴跌近7000億

DeepSeek屠殺美國AI隊！　清大教授揭3大關鍵成黑馬

DeepSeek屠殺美國AI隊！　清大教授揭3大關鍵成黑馬

DeepSeek血洗美股！輝達重挫17％　市值蒸發19.7兆史上最高

DeepSeek血洗美股！輝達重挫17％　市值蒸發19.7兆史上最高

高盛：DeepSeek衝擊晶片巨擘　避險基金暫停投資美AI

高盛：DeepSeek衝擊晶片巨擘　避險基金暫停投資美AI

關鍵字：

美國財政部長Scott Bessent北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

大樂透1億一注獨得　「錢送你」開出頭獎

極樂越南！友忍4天破防「激戰混血妹」他一旁看傻

火燒車抱出4孩童　英雄老闆發文了

陳彥翔哥再婚！小姨子傻眼「你弟燒光我姊餘生」：亡姊很氣

5對「沒想到是閨蜜」組合

拍床戲「螢幕上看不見的4內幕」

DeepSeek撼動AI生態　輝達股價大跌

DeepSeek屠殺輝達！　神秘老闆梁文鋒起底

「台積電ADR」重挫14.25％　股民紅包發不出來

火燒車救人英雄　板模工：竟是我老闆

不是肥肉！過年「4食物」膽固醇最高　營養師示警了

老闆衝火燒車救人　員工曝私下對話

快訊／22:59嘉義大埔規模4.6「極淺層地震」　最大震度4級

即／台南工廠除夕凌晨火警　2樓建物全面燃燒

買鹽酥雞只點一根米腸　老闆秒回「那我不炸了」被灌爆

更多

最夯影音

更多

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

白衣男翻越鬣狗柵欄　正義哥隔空喝斥「下來！講幾次！」獲掌聲

媽坐機車上測試貴賓犬反應　牠認出後激動飛撲撒嬌撞飛了手機XD

金鍾國的本職是...歌手or健身教練？

黑柴跟著一起唱生日快樂歌 還舉手許願！奴才：成精了

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面