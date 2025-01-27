「火燒車救人英雄」全民感動道謝　板模員工一看：竟然是我老闆

▲楊梅休息站火燒車，鋁模公司張姓負責人不顧火勢衝上前救人，英勇的行為讓許多人相當感動。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

國道一號楊梅休息站25日發生電動車自撞火燒車事故，事發第一時間有一名鋁模公司張姓負責人不顧火勢衝上前救人，從車內先後抱出4名孩童，雖然事故最終造成4死4傷，他的英勇事蹟仍讓網友稱讚。有員工事後在Threads驚訝說，他看了新聞才發現「不顧身救人的竟是我老闆」，引發網友熱議。

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▲網友希望能給予張男一點幫助。（圖／翻攝自threads）

張男不顧火勢救人的事蹟曝光後，讓許多人看了感動落淚，也開始尋找這位英雄，希望能給予英雄一點幫助，像是團購電商名人「486先生」陳延昶就表態想送禮表達感謝，也有網友在Threads發文，表示自己經營藥局，願意提供一些燒燙傷的藥物。

▲有員工認出，英勇救人的就是自己的老闆。（圖／翻攝自threads）

有一名在富麗鋁模工作的李姓網友在Threads驚訝說，他看了新聞才發現，英勇奮不顧身救人的竟是他的老闆，他還貼出事故新聞及老闆受訪的畫面。其他網友看了貼文後紛紛表示「祝老闆生意興隆，也請老闆不要自責，他已經做了很多人做不到的事了」、「老闆是沒有披風的英雄，謝謝他的善舉」、「老闆真的是勇敢的好人，祝生意興隆」。

還有網友擔心張男事後會不會罹患創傷症候群，「如果確定是老闆，請他去看心理醫生，我們救難人員是習慣（死傷），偶爾會有辦法消化，但一般民眾可能需要好幾年」、「請你一定要多關心老闆，這種後續容易有創傷症候群，如果自己消耗不了，一定要找諮商師聊聊」。

根據《三立新聞網》報導，針對網友的稱讚，張姓老闆態度相當謙虛，表示只是舉手之勞而已，只要是正常人都會去救。李姓員工也說，老闆一向很謙虛低調，讓他們員工都相當崇拜，感嘆若社會上每個人都有這樣的精神，社會應該就不會這麼混亂了。