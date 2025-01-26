電商夫妻曝創業心酸！才還完債站穩第一步　國道慘遇4死悲劇

▲國道楊梅休息站電動車自撞釀4死4傷。（圖／記者沈繼昌翻攝）



記者許權毅／台中報導

40歲倪男帶著一家五口、妻子的姪子姪女8人旅遊，昨晚回程時，在國一楊梅休息站自撞，釀4死4傷重大車禍，倪男與2名孩子死亡，妻子展女昏迷指數僅有3，8歲兒子仍傷重。據了解，倪男與妻子展女一同創業多年，歷經創業負債，近年好不容易再站起來，成立某創業平台，準備展開新人生，卻在國道上遇到重大車禍，釀4死悲劇，讓人相當悲痛。

據查，展女早在年輕時就創業過，與人合夥，卻因故倒閉，後來重新站起後，又與老公再次以獨資方式開業，甚至把房子都賭下去，卻慘賠出場，甚至躲債多年。夫妻倆相當努力，不管在新北、台中或是雲林創業，遇到困難都拚命站起，一圓創業夢。

▲倪姓夫妻為帶著3名小孩與3名姪子姪女一同出遊，。（圖／記者沈繼昌攝）



夫妻倆曾寫下千字文細數年輕至近年的創業路。內容概略為，「這是我們夫妻倆一路坑坑碰碰的創業血淚史，但也就是每份工作『老闆身上學到的事』。18歲的第一份正職工作，月薪18000元從早上9點到晚上10點，一個人上班。20歲北上求學，存了一些錢，跟朋友一起合夥當老闆，結果一年後倒閉，理想跟現實彷如天堂與地獄。」

「23歲生意失敗後，努力工作還負債，哪裡跌倒哪裡爬，找了服飾店工作；27歲錢還得差不多，又有了當老闆的想法，因為獨資關係，又在進出口買賣嚐到甜頭，說服老公把房子賭進去，結果市場瞬息萬變，賠到脫褲子。」

「32歲躲債，但為了孩子遲早要面對；34歲回老家照顧爸爸，燃起雲端家廚的想法，順便當成貼補家用；36歲平台的前身小有成績，還有客人問有沒有開放加盟；37歲，誕生的平台，總結了18歲到36歲的職場經驗，是讓我懷了18年的『超級寶寶』！」

內容可看出，展女因為疫情想朝雲端家廚方向發展，成功在做出一些成績，吸引許多民眾加盟創業。觀察該平台，去年8月轉型以露營區、露營設備發展為主，看似準備進入穩定，未料一家五口倆卻在國道上遇到重大車禍，令人相當難過。