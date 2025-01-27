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英雄老闆衝火燒車救人　員工曝私下對話「躺了一整天」

▲▼楊梅休息站火燒車奮勇救人，英雄老闆發文了（圖／記者沈繼昌翻攝） 

▲楊梅休息站火燒車發生時，鋁模公司張姓負責人奮不顧身衝上前救人。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

國道一號楊梅休息站25日發生電動車自撞火燒車造成4死4傷，事發第一時間有一名鋁模公司張姓負責人不顧火勢衝上前抱出4名孩童，事蹟讓許多人看了相當感動，也開始尋找他希望給予一點幫助。有員工事後在Threads貼出張男在公司群組的留言，表示自己沒有創傷症候群，只是因為感冒躺了一整天，謝謝大家關心。

▲▼「火燒車救人英雄」全民感動道謝　板模員工一看：竟然是我老闆。（圖／翻攝自threads）

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▲員工驚訝，衝火場救人的英雄竟是自己老闆。（圖／翻攝自threads）

火燒車事故發生後，有一名李姓網友在Threads驚訝說，他看了新聞才發現，英勇奮不顧身救人的竟是他的老闆，還貼出事故新聞及老闆受訪的畫面，其他網友看了貼文後紛紛表示「祝老闆生意興隆，也請老闆不要自責，他已經做了很多人做不到的事了」、「老闆是沒有披風的英雄，謝謝他的善舉」。

還有網友擔心張男事後會不會罹患創傷症候群，「如果確定是老闆，請他去看心理醫生，我們救難人員是習慣（死傷），偶爾會有辦法消化，但一般民眾可能需要好幾年」、「請你一定要多關心老闆，這種後續容易有創傷症候群，如果自己消耗不了，一定要找諮商師聊聊」。

▲▼「火燒車救人英雄」全民感動道謝　板模員工曝私下對話。（圖／翻攝自X）

▲員工曝光張男在群組中的對話。（圖／翻攝自X）

面對網友大量的感謝，李姓網友事後在留言處補充說，他已經幫忙轉達網友的感激之意，也貼出公司LINE群組的對話截圖。面對網友們的關心，張男表示，「抱歉，我幾乎躺了一整天，放心我不會有什麼創傷症候群，沒事的，感冒而已吧」。

根據《三立新聞網》報導，針對網友的稱讚，張姓老闆態度相當謙虛，表示只是舉手之勞而已，只要是正常人都會去救。李姓員工也讚嘆，老闆一向很謙虛低調，讓他們員工們都相當崇拜。

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