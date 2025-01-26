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騎士誤闖國道離奇自摔「躺內側車道」　路過駕駛嚇壞急報警

記者沈繼昌、吳佩蓁／桃園報導

國道1號南向76.8公里、楊梅路段，今(26日)凌晨3時14分許發生機車誤闖國道事件，40歲莊姓男子騎乘機車行經事故點時，因不明原因自摔躺在內側車道，嚇壞路過駕駛，警方獲報到場發現莊男手腳擦挫傷並無大礙，依違反道路交通管理處罰條例依法開罰。

▲▼一輛機車騎上國道，並在國1南向76.8公里內側車道自摔 。（圖／國道警方提供）

▲40歲莊姓騎士誤闖國道，在國1南向76.8公里自摔，躺在內側車道嚇壞路過駕駛。（圖／國道警方提供，下同）
國道第一大隊表示，今凌晨3時14分接獲桃園市110通報，指在國1南向57.2公里處有部機車騎上國道，立即通知交控調閱監視器畫面，查看到該部機車已騎到國1高架南向61公里處，正往南繼續騎乘，立即派遣巡邏車前往查處。

該車騎士持續往國道南下方向行駛，由於已離開一大隊轄線，立即通知二大勤指協助攔查；最後在國1南向76.8公里楊梅路段，發現莊姓騎士因不明原因自摔在內側車道上。

▲▼一輛機車騎上國道，並在國1南向76.8公里內側車道自摔 。（圖／國道警方提供）

警方到場攔查，發現莊男手、腳部有輕微擦挫傷，檢傷後無大礙，酒測值為0，事故部分當事人表示自行處理，另機車行駛高速公路之行為已違反道路交通管理處罰條例：可處新台幣3000元以上，6000元以下罰緩，警方依法製單。

警方呼籲民眾騎乘機車應注意道路標誌、標線，不可任意違規，應遵守交通規則，設定導航時要特別注意避開國道，如不小心誤上國道，應立即停靠路肩撥打1968或110求援，警方會立即到場協助，另用路人如發現有機車違規上國道時，在安全不違規的前提下，利用110或高速公路「1968警政報案」通報爭取時效，以確保國道行車秩序與安全。

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