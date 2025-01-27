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體驗花東趣！好玩、好吃、好行　在地達人口袋名單曝光

▲▼將軍府、花蓮港放送局與松園別館花蓮市三大文化地標景點。（圖／縱管處提供，下同）

▲將軍府、花蓮港放送局與松園別館花蓮市三大文化地標景點。（圖／縱管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花東縱谷國家風景區管理處自2022年起推動花東觀光圈East of Taiwan打造縱谷時光機、縱谷山野行、縱谷米樂遊、縱谷原遊會、徐行縱谷等五大品牌，每年邀集在地公協會理事長舉辦平台會議共同討論花東觀光發展規劃，並挖掘亮點店家進行軟硬體改造，成果豐碩！今年初特別邀請到最懂花東的在地達人花東觀光各領域代表理事長，提供最道地的美食情報、觀光資訊與優惠方案。

▲▼將軍府、花蓮港放送局與松園別館花蓮市三大文化地標景點。（圖／縱管處提供，下同）

遊客來到花東縱谷該去哪裡體驗歷史人文風情？花蓮縣導遊領隊協會理事長劉興昇特別指出，花蓮市三大文化地標：將軍府、花蓮港放送局與松園別館，這些景點各自承載著花蓮的歷史記憶，彼此距離不遠，適合步行或循環探訪；另外，劉理事長也推薦今年花蓮最具代表性之一的節慶活動—2025太平洋燈會，自1月17日起登場至2月16日，適合大朋友小朋友同樂享受燈光與色彩交織成美麗的百花齊放盛況。

▲▼將軍府、花蓮港放送局與松園別館花蓮市三大文化地標景點。（圖／縱管處提供，下同）

交通接駁方面，邀請到花蓮縣公共汽車客運商業同業公會理事長許兆麟，分享到現在搭乘觀光署的台灣觀巴一折優惠方案，十分優惠，能輕鬆遊覽花東各大景點，讓旅程更加順暢自在，詳細資訊可上「台灣觀巴」網站查詢。想在花蓮大啖美食，花蓮市形象商圈發展協會理事長許桓巽推薦，遊客可以前往金三角商圈（中正路、中山路、中華路）品嚐在地小吃，還有豐富的伴手禮，例如：德利豆乾、豐興餅舖的傳統糕點、新味醬油等供選擇。

▲▼將軍府、花蓮港放送局與松園別館花蓮市三大文化地標景點。（圖／縱管處提供，下同）

▲14家花東觀光圈及亮點輔導業者共同推出「縱谷拾光」伴手禮盒。

另外，縱管處聯手14家花東觀光圈及亮點輔導業者共同參與，推出了「縱谷拾光」伴手禮盒應用於各類推廣活動（伴手禮盒無販售），內容物精選郭榮市手工火腿的哈姆勁厚餅、花蓮縣餅的奶油酥條、新味醬油的鳳梨醬油、德利豆乾的茶葉梅及阿美麻糬的QQ羊羹及QQ果凍、厚生茶園的紅烏龍原片袋茶、美好花生的花生、油蔥醬或鹹酥炒花生輕巧盒、九日良田的柚香金萱爆米花隨手包、昇活樂陶陶的貓頭鷹陶盤或曼波魚星空陶盤、金喜檸檬的檸檬乾、綠點酒莊的金針氣泡飲或啤酒、木日光文旦驛站的柚香太極、柚香手工皂、柚香泡澡球及檜木居香氛生活檜木磁石刮痧按摩禮盒、沐浴乳及洗髮乳，所有品項皆是嚴選花東地區特色伴手禮，對各項單品有興趣的民眾歡迎向各店家洽購，送禮自用兩相宜！

▲▼將軍府、花蓮港放送局與松園別館花蓮市三大文化地標景點。（圖／縱管處提供，下同）

▲搭乘台灣觀巴一折優惠方案十分優惠。

縱管處表示，過去以花東觀光圈East of Taiwan五大品牌作為主軸，持續輔導在地亮點店家精進其商品包裝、空間、遊程、餐飲等面向，並與各公協會共同討論花東觀光發展規劃；針對國際行銷部分，除邀請國外部落客或網紅進行遊程踩線及影音拍攝外，也拍攝影片「恩典與歡慶」介紹花東之美，並榮獲國外多項獎項肯定；去年更輔導店家提供雙語化服務，引入AI手機軟體，改善菜單及店家介紹，提升外國遊客至花東旅遊的便利性。未來將與東部海岸國家風景區管理處聯手打造「東觀光區」，期待透過東部海岸與花東縱谷之交通、遊程及資源串聯，共同推動花東整體區域之觀光發展！

花東觀光圈旅遊資訊查詢網站：https://www.easttaiwan.net
 

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