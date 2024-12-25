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不是雞排！妹子請客「逢甲夜市必吃1美食」乾又貴　全場吵翻了

▲▼ 。（圖／翻攝明倫蛋餅FB）

▲許多人到逢甲夜市，必吃明倫蛋餅。（圖／翻攝明倫蛋餅FB）

網搜小組／劉維榛報導

說到逢甲夜市必吃美食，許多人會點名惡魔雞排、臭豆腐、大腸包小腸等，而一名網友直呼，她則是招待外縣市友人吃明倫蛋餅，才意外發現漲價了，友人吃完認為，家裡附近的蛋餅更好吃且便宜。對此，原PO好奇發問，「為何明倫蛋餅很有名？」引發吃貨兩派吵翻了！

一名女網友在Dcard表示，不少人逛逢甲夜市都知道在地小吃「明倫蛋餅」很有名，而且上網一搜逢甲必吃美食，也一定會跳出這家蛋餅店，因此她也跟風朝聖，但實際嚐鮮後，原PO卻認為沒有特別之處。

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原PO說，最近陪外縣市友人逛逢甲夜市，也招待對方吃明倫蛋餅，意外發現漲價了，「還記得大學的時候一份才30、40元，現在一份50真的很貴！」而友人吃完後點評，醬油口味吃起來很乾，反而認為自家附近的蛋餅更便宜好吃。

不過現場依舊有許多人排買，這也讓原PO好奇發問，「想問大家為何明倫蛋餅那麼有名？」

底下網友也評價兩極化，一派搖頭認為，「我也不懂，N年前吃過一次，沒什麼特別的，一直漲」、「台中人根本不買」、「普通，南部很多這種蛋餅」、「因為夜市很少有人賣蛋餅」、「印象中吃一次結果皮很乾很硬很厚...超不懂的」、「大一吃過一次，我覺得還好，而且有點太甜」、「以前很喜歡，但漲價漲得太誇張就沒再買了」。

另一派則直呼很對味，「我覺得蠻好吃的，甜甜的很合我口味」、「明倫人路過，吃的是下午上體育課被香到好餓的回憶啊～可惜伯伯不在了」、「我之前也都會去Jmall店買，喜歡它的整體口感跟調味又不會太油」、「我覺得吃起來甜鹹甜鹹的，而且好香！每次去台中都一定要買一個來吃」、「我是北部人，我覺得很好吃欸，家人也喜歡，當初也是台中的朋友帶我去吃的，後來每次去逢甲都會買，就是個人口味不同而已吧，喜歡的人還是很多呀」。

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