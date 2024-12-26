嘉藥師生參訪海巡署　體驗海防使命推動全民國防教育

▲嘉藥校安中心26日由軍訓室主任李柏宏帶領師生，前往高雄茄萣的海洋委員會海巡署東南沙分署參觀體驗，深入了解海巡署在保護海域安全與維護國家主權中的關鍵角色。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升學生對海洋重要性及國防意識的認識，嘉藥校安中心26日由軍訓室主任李柏宏帶領師生，前往高雄茄萣的海洋委員會海巡署東南沙分署參觀體驗，深入了解海巡署在保護海域安全與維護國家主權中的關鍵角色，同時推動國軍人才招募與全民國防教育。

活動當天在導覽員的引領下，師生深入了解海巡署的專業職責，包括海洋執法、搜救任務及海洋環境保護等日常運作，並參觀最新型巡防艦艇和模擬操控設施，親身體驗海巡任務的艱鉅與專業。現場海巡人員與師生交流互動，進一步強化對海上防衛工作的認識。海洋委員會海巡署東南分署長張尹俊提到：國防不僅是軍人的責任，更需要全民參與，透過此次參訪活動，希望讓更多人了解海巡署的重要性，攜手守護我們的家園。

活動中特別安排互動問答環節，學生們踴躍提問，展現對海巡署運作及國防議題的高度關注。就讀ROTC課程的陳同學表示，此次參訪讓他對國防工作有了更深刻的理解，也體會到海巡人員的辛勤付出與專業能力。

李柏宏主任表示，本校一向重視學生的國防教育與國家安全意識，透過此次實地參訪活動，不僅增進了學生對海洋防衛的理解，也為推動全民國防教育奠定了基礎。他強調：「國防的建構需仰賴軍民合作，全民國防是全體國民的責任。沒有國防，就沒有安全。」並鼓勵學生畢業後攜筆從戎，加入國軍，共同捍衛國家安全。