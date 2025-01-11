鯤鯓偵探社出動！　台南實境遊戲解鎖民俗文化資產新體驗

▲台南市文化資產管理處11日推出首款實境遊戲《守護台灣第一香》，玩家將化身為「鯤鯓偵探社」的一員，與怪盜團「春仔花」展開智慧對決，搶先破解謎題，守護珍貴的民俗秘寶。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市文化資產管理處以民俗文化資產為主題，規劃一系列共6款具解謎元素及文化解說的實境遊戲，11日推出首款實境遊戲《守護台灣第一香》，此遊戲以享有「台灣第一香」美譽的國家重要民俗「西港刈香」為主題，結合香科文化與實境解謎元素，玩家將化身為「鯤鯓偵探社」的一員，與怪盜團「春仔花」展開智慧對決，搶先破解謎題，守護珍貴的民俗秘寶。

遊戲發布會於西港慶安宮舉行，由黃偉哲市長親自帶領嘉賓參與遊戲情境互動，挑戰怪盜團設下的字謎關卡，並揭開怪盜團成員的神秘面紗。

黃偉哲市長表示，台南作為台灣的文化重鎮，市府團隊有責任將這些珍貴的民俗文化資產以創新且有趣的方式呈現給全國民眾。透過實境遊戲，希望能吸引更多年輕世代的參與，讓文化資產在生活中被感受與傳承。這次計畫不僅結合科技與文化，更強調實地體驗的重要性。透過遊戲引導，民眾能深入瞭解民俗活動背後的文化內涵，進一步感受到民俗文化的魅力與價值。

遊戲發布會現場更預告餘下5款民俗遊戲的推出，包括「東山吉貝耍夜祭」、「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」、「將軍苓仔寮保濟宮冬至送火王」、「安平鎮城隍廟公普」、以及「府城縣城隍夜巡」。這些遊戲均具備實境解謎與導覽解說功能，以GIS（地理資訊系統）環境作為遊戲平台，引導玩家親自走訪民俗場域，台南市文化資產管理處期望藉由創新與科技結合的推廣方式，讓更多民眾能夠親近並了解民俗文化資產的重要性，同時提升參與者對民俗活動的興趣與認知。此次實境遊戲的推出，不僅大幅提升觀眾與文化場域的互動深度，更充分展現台南文化資產保存與活化的具體成果。

《守護台灣第一香》實境遊戲於11日正式上線，民眾無須額外付費、購買遊戲盒或是下載APP，也不受手機作業系統限制，只要簡單掃瞄QR code登入網頁即可開始遊玩。不僅如此，完成所有關卡的玩家，還可將過關畫面截圖分享至個人臉書或Instagram，即可向慶安宮兌換精美小禮物，活動獎品兌換期限至2月12日止。歡迎有興趣的民眾加入遊戲，一起挑戰解謎拿好禮，「鯤鯓偵探社」徵的就是你！