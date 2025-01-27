朝野僵局怎解？卓揆酸藍白不敢倒閣　許宇甄：讓國會最大黨組閣

▲國民黨立委許宇甄。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

不滿總預算遭藍白大砍，行政院長卓榮泰曾四上火線批評在野報報復性審查，遭藍白要求下台，卓榮泰昨表態「願意下台」，盼藍白立委敢提出倒閣，「是我敢，他們不敢！」國民黨立委許宇甄今（27日）表示，賴清德總統想靠倒閣解散國會、解決目前的政治僵局，不符合政治現實，不如學習法國做法，創造台灣憲政慣例，讓國會最大黨組閣。

許宇甄說，卓榮泰嗆聲要求國民黨倒閣，卓榮泰搞不清楚狀況，倒閣倒的不是你個人，而是對賴清德的不信任投票，賴清德若是有肩膀，倒閣通過後敢不敢辭總統一起重選？卓榮泰為了政黨私利，先要求各部門製作假訊息攻擊在野黨，再光速對選罷法提出覆議，明擺著利用行政權協助民進黨推動大罷免，這是在幫賴清德作弊。

許宇甄痛批，民進黨在立法院選輸後就只想著翻桌重選，像極了黑道開賭場，不准贏只能輸，否則誰都不准離開。卓榮泰沒有民意基礎，若是不想幹，可以自己請辭，不需用拙劣的激將法，民進黨是想要一直選到贏才要罷休？還在幻想學南韓總統尹錫悅戒嚴？

許宇甄直言，目前朝野之間已經完全失去信任，賴清德又不願意改變剛愎自用、用人唯親的做法，想靠倒閣解散國會、解決目前的政治僵局，不符合政治現實，若想改變現況，應該幫台灣走出一條符合憲政的新路徑。

許宇甄說，我國現行憲法體制，讓總統有權無責，行政院長有責無權，現在的國會具有新民意基礎，為了政局穩定、社會和諧，避免政務停頓，賴清德可以跳脫出政黨和個人的既定政治立場與利益來思考。賴清德與其幻想解散國會重新改選，不如學習法國做法，創造台灣憲政慣例，讓國會最大黨組閣，這樣才有機會解決政治僵局。

許宇甄強調，卓榮泰若真想為了國家穩定，應該正視少數執政的政治現實，不要抱持著贏者全拿的賭徒心態，更不要像一個爛賭鬼，賭輸了只想翻桌耍賴「跋歹筊」。

最後，許宇甄呼籲賴清德思考由多數黨組閣，此舉將有助憲政慣例的形成，卓榮泰也可以好好思考這個方案，過年找賴清德拜年溝通，一起為台灣走出一條能夠長治久安的憲政體制。

