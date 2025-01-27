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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

卓榮泰嗆藍白「不敢倒閣」願下台　李彥秀酸免洗筷：你直接請辭

▲▼李彥秀 聯訪 李孟諺 婚外情 賴清德 台南幫 相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲李彥秀酸卓榮泰是賴清德的免洗筷，總統「可割可棄」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

朝野就總預算案、憲訴法、選罷法等戰場全面交鋒，面對在野黨要求下台呼聲，行政院長卓榮泰表態「願意下台」，盼藍白立委敢提出倒閣，「是我敢，他們不敢！」國民黨立委李彥秀今（27日）對此表示，作為「三兆院長」，行政院並沒有直接民意基礎，行政院長做為總統「可割可棄」的免洗筷，還自抬身價要在野黨提倒閣，直接請辭，才是政務官應有的擔當。

卓榮泰向在野黨直球對決，「藍白一定不敢提倒閣」，但他「希望他們敢」，還有很多人可以在憲政體制下好好把國家做好，但「若國家是操縱在這些人（在野黨）的手上，國家就會有危險」；有很多國民黨立委叫他下台，「不必叫，你們再瀟灑一次，一提案就過了」。

李彥秀批，行政院剛剛拿到將近新台幣三兆元「史上最高」的總預算，行政院長卓榮泰不利用新春年假好好思索未來一年的執政目標，居然將自己「網軍化」「側翼化」上節目嗆聲在野黨「不如直接倒閣」「我敢，藍白敢不敢！」上任八個月來施政毫無亮點，覆議案也即將連續被否決第三次，完全沒有政務官應有的擔當與風骨，窮得只剩下抹黑造謠、逞凶鬥狠，到處開戰場。

李彥秀說，相較立法院是去年剛剛與總統同時選出的最新民意，行政院並沒有直接民意基礎，行政院長做為總統「可割可棄」的免洗筷，還自抬身價要在野黨提倒閣，自己下台也要搞得「魚死網破」，卓榮泰不是自抬身價，就是完全狀況外。

李彥秀認為，卓內閣施政表現，將近四成民眾不滿意，相比上月大幅上升 4.5個百分點，「政治對立，斷送台灣未來」，不正是執政的民進黨嗎？做為「三兆院長」，總預算規模還高於去年730億元，居然連關水門都作不到，搞到政府快要關門一樣，這不是無能，什麼才是無能？卓榮泰如果真的做得這麼痛苦，真的這麼想倒閣，直接請辭，才是政務官應有的擔當。
 

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