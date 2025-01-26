曝研究修憲「罷免賴清德」進度　翁曉玲：由人民提案連署罷免

▲翁曉玲提修憲罷免總統。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨立院黨團總召柯建銘今（26日）表示，國民黨立委翁曉玲要推修憲公投罷免總統，但修憲要3/4（75%）立委同意，現在藍白在國會席次占54%，難道這54%大於3/4，翁曉玲的數學比小學生不如。翁曉玲反駁，因認為民進黨理應要支持她的修憲構想，所以才把民進黨立委的人數也算進去。

翁曉玲指出，自己一個月前提出了人民直接罷免權怎可遺漏總統在外的想法後，引起社會大眾多所討論和支持，便開始著手研究修憲條文。初步構想為，參考現行《總統副總統選舉罷免法》由人民連署推舉無黨籍總統候選人1.5%的連署門檻規定，再加上《 公職人員選舉罷免法》中罷免案連署人達10%以上規定，亦即只要達到全國選舉人總數1.5%以上的提議，10%以上的連署提出，就可成立罷免總統提案，再交由全體選民過半數之投票、 有效票過半數同意罷免，即為通過罷免案。

翁曉玲坦言，依現行憲法增修條文規定，憲法之修改，須經立法院立法委員四分之一提議，四分之三出席，及出席委員四分之三之決議，才能提出憲法修正案，並於公告半年後，經中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額之半數，即通過之。因此修憲非常不容易，光是要通過立法院成立修憲案就難上加難，但是「人民提案連署罷免總統」，確實是實現直接民權、落實罷免民主的重要事項。這議題應該不分藍綠白政黨立場，只要站在「憲政民主至上」的立場者，應該均會支持才對。

翁曉玲質疑，民進黨會支持這「更大民主」的修憲案嗎？如果它反對的話，不就說明，它「反對沒收人民罷免權」是騙人的，因為它不敢支持人民罷免總統權。