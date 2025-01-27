揭民進黨搞罷免藏「3不義」　羅智強示警：4億1千萬誰買單？

▲羅智強認為，腥風血雨將至。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

朝野對抗從國會打到街頭，2月1日的立委罷免潮一觸即發。國民黨立委羅智強今（27日）表示，這場惡罷有三個不義，民眾能不能反抗、抵禦，能不能有超過25%的民眾投下反罷免票，是台灣民主最後的防線，「腥風血雨將至，我們一起守護台灣得來不易的民主。」

羅智強指出，面對2月1日民進黨即將發動的大罷免，他並不為自己憂心，卻深深的為台灣民主憂心，一場赤裸裸的反民主惡罷即將上場，且藏有三個不義。首先是「資源的不義」，羅智強說這是一場小蝦米對大鯨魚的搏鬥，民進黨用國家資源餵養「偽公民團體」，由他們假裝中立，出來罷免「全部」的在野黨立委，一場罷免要花至少一千萬元，41席在野區域立委就是4億1千萬，「這麼多的錢，誰出？」反觀在野力量若要反推罷免執政黨立委，有那麼多錢嗎？

羅智強續指，第二個不義是「武器的不義」，國家機器金剛鐵拳，在野力量赤手空拳，即便扣掉在野黨刪除的預算，賴政府的總預算仍近三兆，但府院黨竟傾巢而出哭窮造謠，說請不起手語老師、發不出老農津貼、給不起發票獎金，執政黨是用「政府」的公器當武器在造謠，在野黨只有赤手空拳與之搏鬥，面對成百上千的謠言，澄清到死也澄清不完。

第三個不義則為「大罷免就是大獨裁的序曲」，羅智強強調，民進黨的戰略目標很清楚，就是要一黨專政，因為在野立委全部罷光，台灣最後一個監督政府的力量就全滅了，民進黨戰術想定很簡單，由於罷免制度設計的不合理，只要25%的民眾出來投罷免票，就可以罷掉過半選民支持出來的立法委員，民進黨的支持者有40%，怎麼會催不出來？

羅智強認為，這場反惡霸、反獨裁的民主保衛戰，在野黨會全力以赴、用命去拚，但是台灣人民有沒有警覺，獨裁海嘯挾大罷免襲來，能不能站出來反抗、抵禦，能不能有超過25%的民眾投下反罷免票，才是台灣民主最後的防線，「腥風血雨將至，我們一起守護台灣得來不易的民主」。

