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新春「煮財水」步驟超簡單！命理師：帶來源源不絕財運

▲農曆春節到來，民眾上街採辦年貨。（圖／CFP）

▲農曆春節即將到來，許多民眾希望新的一年能發大財。（示意圖／CFP）

記者柯振中／綜合報導

近日準備迎接蛇年，如何揮別舊年、迎來好運，對許多民眾而言相當重要。事實上，命理師湯鎮偉曾分享「煮財水」的方式，同時也告知禁忌、去年財水的處理方式，提供民眾參考。

湯鎮偉在臉書上表示，有不少民眾熱衷於煮財水，希望能在新的一年裡帶來好運和財富。但在進行這項傳統習俗時，仍需注意一些安全事項。首先，這種財水是不能飲用的，務必小心滾燙的熱水，避免燙傷。去年的財水可以倒入家中的盆栽、廚房水槽、流水盆或魚缸中，這樣既環保又能延續好運。

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煮財水的步驟也相當簡單。首先，準備總額為168元的硬幣，並將其清洗乾淨，這些硬幣可以沿用去年的。選擇一個吉日吉時，將硬幣放入約八分滿的水中煮滾，持續煮1到3分鐘。接著，將煮滾的財水移至當天的財位，例如立春的正北方或大年初一的東北方，通常以客廳為主，讓蒸氣薰散後，靜置一小時以上。

財水冷卻後，將其裝入有蓋的容器中，容器材質不限，可以是保特瓶等。用紅紙寫上「立春財水」或「正月初一財水」，並標明自己的姓名貼在瓶身。

硬幣則可以放入聚寶盆、存錢桶或存入銀行。財水可以放在大門後的地上或櫃子內、明財位、收銀台、保險櫃等或流年北方財位，這樣便能為家中帶來源源不絕的財運。

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