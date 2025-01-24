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桃園客家文化館迎新春　精彩活動熱鬧登場

▲桃園客家文化館迎新春　

▲桃園客家文化館迎新春，精彩活動熱鬧登場。（圖／客家局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

農曆連假何處去？桃園市政府客家局2月1、 2日(大年初四、初五)，在桃園客家文化館廣場舉辦「蛇舞迎新春 客庄過好年」新春活動，以多元創意與傳統融合的內容迎接金蛇年，吸引親子及民眾一同參與，為新年增添熱鬧氛圍與客庄特色！

市府客家局24日表示，活動匯聚六大亮點，包括「新春潮藝趴」賀年表演；「吉祥來串門」互動遊戲；「天光迎財神」新春市集；「福氣轉乾坤」扭蛋抽福袋；「客庄尋金蛇」客館集章；「新春好運到」摸彩抽獎等，帶來視聽盛宴，邀請民眾感受濃濃的節日氣氛。

▲桃園客家文化館迎新春　

新春活動將各別由舞獅鼓陣與青春洋溢的樂天女孩表演熱鬧開場，並邀請金曲獎入圍藝人兩公婆樂團及葉鈺渟等帶來音樂盛宴。活動現場特別設置新春市集提供多樣特色商品與小吃，消費滿額還可參加「福氣轉乾坤」扭蛋試手氣，此外，還設有串連客文館園區的集章活動與摸彩抽獎，總價值超過兩萬元的精美好禮，歡迎闔家同遊客文館。

年節期間親子共遊，除了客家文化館主題活動，客家更聯合7大館舍推出新春系列活動，包含1月29日(初一)到2月2日(初五)臺灣客家茶文化館「動手玩絹印」手作坊及2月1日至2日(初四、初五)崙坪文化地景園區「草味糖葫蘆」、「彩繪燈籠手作」等工作坊，還有各個園區的新春好運送禮，不僅能沉浸於熱鬧喜慶的節日氣氛，更能近距離體驗客家文化的獨特魅力

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