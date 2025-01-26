　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

自然系走春！新春花蓮賞花全攻略　3大緊鄰市區景點曝

▲▼花蓮春節繁花盛開，民眾可考慮到花蓮享受自然系景點走春踏青。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮春節繁花盛開，民眾可考慮到花蓮享受自然系景點走春踏青。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

春節過年繁花盛開之際，不想到處人擠人，那就到有豐富自然系景點的花蓮走春踏青吧！不同色彩草花的唯美海天一線曼波海洋生態休閒園區，擁有城市綠洲般盎然生機又能一覽市區美景的美崙山生態公園，集結小孩放電、情侶遊園、親友散步野餐，全齡友善玩翻天的知卡宣綠森林親水公園，都擁有大型停車空間，都是鄰近市區就能親近山林的自然系景點。

▲▼花蓮春節繁花盛開，民眾可考慮到花蓮享受自然系景點走春踏青。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮市區百花走春攻略：

1.曼波海洋生態休閒園區

曼波園區位於新城鄉七星潭周邊，結合軍事文化與自然生態，視野遠望能收入中央山脈、太平洋、四八高地與唯美花園，形成令人嘆為觀止的花海，層層堆疊有如夢境般的桃源景象，是喜愛拍照的旅人紛紛慕名前往的特色景點；園區內有觀海平台、觀景步道及戶外花海區等，引導遊客深入了解當地軍事文化及自然生態，是順遊市區與七星潭絕不能錯過的景點。

▲▼花蓮春節繁花盛開，民眾可考慮到花蓮享受自然系景點走春踏青。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

景點資訊：曼波海洋生態休閒園區
●地址：花蓮縣花蓮市華西路與海岸路交叉口
●春節開放時間：1/25-2/2
－戶外花海區：全時段開放
－農好基地：早上08:30至12:00、下午13:30至17:00
－四八戰備坑道：早上09:00至11:30、下午14:00至16:30，僅開放自由參觀進出，不開放導覽服務。

▲▼花蓮春節繁花盛開，民眾可考慮到花蓮享受自然系景點走春踏青。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

2.美崙山生態公園

位於花蓮市區旁的美崙山生態公園是市民晨間登山健行、俯瞰市景和遠眺海景絕佳去處。這座「會呼吸的公園」擁有大草皮、多條完整新穎的環山步道及豐富的動植物生態，適合早晨健行的健康景點。運動之餘也可以順遊周圍花蓮將軍府1936，感受穿越日治時空的小京都氛圍。

景點資訊：美崙山生態公園
●地址：花蓮縣花蓮市尚志路25之2號
●開放時間：全日，因全區有上下步道建議白天前往，部分工區施工中，敬請注意行走安全。

▲▼花蓮春節繁花盛開，民眾可考慮到花蓮享受自然系景點走春踏青。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

3.知卡宣綠森林親水公園

位於吉安鄉的知卡宣綠森林親水公園，不僅夏天以多樣化的水上設施吸引親子前來，全年四季同樣適合全家散步、欣賞花草樹木的好地方。園區內綠樹成蔭、環境清幽，讓人彷彿置身大自然的懷抱，適合一家大小在此散步、野餐或享受山林大地間的盎然與寧靜。

景點資訊：知卡宣綠森林親水公園
●地址：花蓮縣吉安鄉中正路二段299號
●開放時間：每日07:00至17:30

縣長徐榛蔚表示，今年春節，花蓮縣政府邀請大家一同走入山林，感受春季百花盛開的生機與活力，讓自然引領放鬆一年奔波的心靈！同時也特別提醒，前往大自然空間務必做好防蚊、防曬及補充水分工作，在春意滿滿的繁花之間展開新的一年。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／痛失外公　林葉亭兒邱以太哀働回應
快訊／林葉亭心痛發聲！
快訊／林葉亭現場認屍　與家人互擁爆哭
4死4傷名單曝　電商夫妻返鄉過年遇劫
薔薔隱藏人脈太狂！　尾牙竟有「總統府大咖」到場
曾困維冠61小時！　「思樂冰妹妹」現身災區

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

落實多元服務福利社區化　雲林虎尾中溪活動中心重建動土

自然系走春！新春花蓮賞花全攻略　3大緊鄰市區景點曝

推全民運動！員榮力助棒球小將　校長贈12強江國豪簽名球

快訊／台南北區和緯路一段國宅火警　搶救1人脫困

屏東78歲嬤不敢穿越馬路　東港警立馬攙扶護送

消防安全送給你　南消第五大隊永康兵仔市場踩街宣導活動

南投市舊城年貨大街至1／27收攤　消費滿300元有機會抽iPhone16

2025年貼春聯禁忌大公開　專家提醒：家中若有「這事」不能貼

邀藝術家形塑平安龜、彩繪　埔里鯉魚潭景觀步道春節開放

草坪頭櫻花季4000棵爭艷　信義警分局即日起至3／2交管

楊梅休息站電動車超載「自撞起火」　目擊者：想救大人也來不及

#妡蔆 教粉絲們喊口號 #一粒 偷放空被抓包反應超可愛XD

謝盈萱尾牙抽走最大獎 Lulu崩潰「衝上台大鬧」XD

行人過馬路遭重機擦撞「刷卡」 超暖駕駛見她不敢過幫擋車

楊梅休息站車禍畫面曝光　電動車自撞「全面燃燒」

寒流來沒熱水be like：#車銀優

奴才調皮把手塞進貓懷裡　牠順勢當抱枕狂蹭繼續睡

年前賠慘了！ 高雄婦騎車沒看路撞「移動豪宅」麥拉倫

【黏人精寶寶】媽媽一放下哭哭+踢腿腿 上升後成功討到抱抱

兒子抓周選警槍來回撿起　警察父母崩潰：不要這個

落實多元服務福利社區化　雲林虎尾中溪活動中心重建動土

自然系走春！新春花蓮賞花全攻略　3大緊鄰市區景點曝

推全民運動！員榮力助棒球小將　校長贈12強江國豪簽名球

快訊／台南北區和緯路一段國宅火警　搶救1人脫困

屏東78歲嬤不敢穿越馬路　東港警立馬攙扶護送

消防安全送給你　南消第五大隊永康兵仔市場踩街宣導活動

南投市舊城年貨大街至1／27收攤　消費滿300元有機會抽iPhone16

2025年貼春聯禁忌大公開　專家提醒：家中若有「這事」不能貼

邀藝術家形塑平安龜、彩繪　埔里鯉魚潭景觀步道春節開放

草坪頭櫻花季4000棵爭艷　信義警分局即日起至3／2交管

2大超市量販「蛇年福袋」初一開賣！抽5台電動休旅車、旅遊機票

過年前想念柯文哲！　陳佩琪：半夜凍到醒來「你是否也覺得冷？」

小黨拚出線／時力2026鎖定竹竹苗　戰將列隊「一定讓人跌破眼鏡」

重案回顧／宥勝「速解內衣揉胸」女助理　二審道歉認罪獲輕判

男友一開車就暴走！她差點被賞巴掌　「怒路症」4徵兆快就醫

返鄉過年夢碎！電動車楊梅休息站自撞釀4死　預計下午1點相驗

「三菱新休旅」2025年國產重點車！入門新秀對決TOYOTA Yaris Cross

桃園男酒後如廁跌落3米深邊坡　警消架梯拉繩索救援

嘆柯建銘搞罷免「為當立法院長」　葉元之：放過大家好過年吧

落實多元服務福利社區化　雲林虎尾中溪活動中心重建動土

楊梅休息站電動車超載「自撞起火」　目擊者：想救大人也來不及

地方熱門新聞

台南連續地震「國中圍牆倒塌」　民宅受損

三環幫黑歷史！劉憲治掌摑派出所長　警局前跳喪事陣頭

燈光秀把高流變吉伊卡哇　高流解答

即／高雄小港火警「污染物飄散」　市府示警3地區緊閉門窗

南消一大鹽水月津港擴大踩街防災宣導

南投看守所春節前夕辦理攜子入監暨抓周活動

2025台灣燈會在青埔　禁止周邊設置非法攤販

溪頭黃金鯉魚祭大年初一起連4天登場

2025台灣燈會　香港叮叮車、曼谷Terminal 21看見桃園

貼春聯注意事項及禁忌大公開

張嘉郡爭取1.33億　改善雲林5鄉鎮聯絡幹道

西螺福興宮除夕美金紅包加碼9999枚

學者研究乳酸菌可提升寵物健康

苗栗籌設BOT資源循環中心處理廢棄農膜

更多熱門

相關新聞

春節連假車行蘇花全攻略　北上南下最大車潮曝

春節連假車行蘇花全攻略　北上南下最大車潮曝

一月25曰為春節連續假期第一天，公路局東區養護工程分局預估蘇花路廊首日即出現南下車潮，南下全日交通量約13,000輛次／日，當日首波車潮將自上午6時起湧現；假期前段（1／25~1／29）南下返鄉車流將陸續湧現，預估第5日（1 ／29-初一）將出現南下最大車潮，南下全日交通量約18,000輛次／日，當日首波車潮將自凌晨5時起湧現，尖峰時段最高車流量達1,100輛/小時以上。

桃園客家文化館迎新春　精彩活動熱鬧登場

桃園客家文化館迎新春　精彩活動熱鬧登場

雲林縣管公園及綠地新春燈飾啟燈

雲林縣管公園及綠地新春燈飾啟燈

9天春節假期賞屋不打烊　台中豪宅案最狂「幾乎無休」

9天春節假期賞屋不打烊　台中豪宅案最狂「幾乎無休」

新春遊合歡山全攻略　太管處籲這些事不要做

新春遊合歡山全攻略　太管處籲這些事不要做

關鍵字：

新春賞花全攻略景點市區大型停車場

讀者迴響

熱門新聞

即／父失聯11天陳屍私人庭院水池　林葉亭現場崩潰

網購電商夫妻楊梅休息站自撞　2死6傷

快訊／國家警報響！　07：38地震

楊梅休息站2死6傷　死傷名單曝

即／台南震後　00:10屏東三地門5.3地震

即／林葉亭父親失蹤11天　至善路某民宅水池發現男屍

電動車自撞瞬間起火！目擊者哽咽還原

電動車一家8人自撞2死　27秒影片曝

台南連續地震「國中圍牆倒塌」　民宅受損

快訊／全台有感！07：38台南規模5.7地震　最大震度4級

楊梅休息站電動車自撞4死！　估用「三元鋰電池」出事秒燒沒時間跑

台灣南部00：10地牛翻身！多地區有感

台南、屏東一晚接連規模5.7、5.3地震　氣象署回應了

林葉亭今凌晨才淚喊「爸趕快回家！」9小時後尋獲遺體

30元買12元蔬菜找多少錢？　數學題難倒小學生：不是18元

更多

最夯影音

更多

楊梅休息站電動車超載「自撞起火」　目擊者：想救大人也來不及

#妡蔆 教粉絲們喊口號 #一粒 偷放空被抓包反應超可愛XD

謝盈萱尾牙抽走最大獎 Lulu崩潰「衝上台大鬧」XD

行人過馬路遭重機擦撞「刷卡」 超暖駕駛見她不敢過幫擋車

楊梅休息站車禍畫面曝光　電動車自撞「全面燃燒」

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面