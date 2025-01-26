自然系走春！新春花蓮賞花全攻略　3大緊鄰市區景點曝

▲花蓮春節繁花盛開，民眾可考慮到花蓮享受自然系景點走春踏青。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

春節過年繁花盛開之際，不想到處人擠人，那就到有豐富自然系景點的花蓮走春踏青吧！不同色彩草花的唯美海天一線曼波海洋生態休閒園區，擁有城市綠洲般盎然生機又能一覽市區美景的美崙山生態公園，集結小孩放電、情侶遊園、親友散步野餐，全齡友善玩翻天的知卡宣綠森林親水公園，都擁有大型停車空間，都是鄰近市區就能親近山林的自然系景點。

花蓮市區百花走春攻略：

1.曼波海洋生態休閒園區

曼波園區位於新城鄉七星潭周邊，結合軍事文化與自然生態，視野遠望能收入中央山脈、太平洋、四八高地與唯美花園，形成令人嘆為觀止的花海，層層堆疊有如夢境般的桃源景象，是喜愛拍照的旅人紛紛慕名前往的特色景點；園區內有觀海平台、觀景步道及戶外花海區等，引導遊客深入了解當地軍事文化及自然生態，是順遊市區與七星潭絕不能錯過的景點。

景點資訊：曼波海洋生態休閒園區

●地址：花蓮縣花蓮市華西路與海岸路交叉口

●春節開放時間：1/25-2/2

－戶外花海區：全時段開放

－農好基地：早上08:30至12:00、下午13:30至17:00

－四八戰備坑道：早上09:00至11:30、下午14:00至16:30，僅開放自由參觀進出，不開放導覽服務。

2.美崙山生態公園

位於花蓮市區旁的美崙山生態公園是市民晨間登山健行、俯瞰市景和遠眺海景絕佳去處。這座「會呼吸的公園」擁有大草皮、多條完整新穎的環山步道及豐富的動植物生態，適合早晨健行的健康景點。運動之餘也可以順遊周圍花蓮將軍府1936，感受穿越日治時空的小京都氛圍。

景點資訊：美崙山生態公園

●地址：花蓮縣花蓮市尚志路25之2號

●開放時間：全日，因全區有上下步道建議白天前往，部分工區施工中，敬請注意行走安全。

3.知卡宣綠森林親水公園

位於吉安鄉的知卡宣綠森林親水公園，不僅夏天以多樣化的水上設施吸引親子前來，全年四季同樣適合全家散步、欣賞花草樹木的好地方。園區內綠樹成蔭、環境清幽，讓人彷彿置身大自然的懷抱，適合一家大小在此散步、野餐或享受山林大地間的盎然與寧靜。

景點資訊：知卡宣綠森林親水公園

●地址：花蓮縣吉安鄉中正路二段299號

●開放時間：每日07:00至17:30

縣長徐榛蔚表示，今年春節，花蓮縣政府邀請大家一同走入山林，感受春季百花盛開的生機與活力，讓自然引領放鬆一年奔波的心靈！同時也特別提醒，前往大自然空間務必做好防蚊、防曬及補充水分工作，在春意滿滿的繁花之間展開新的一年。

