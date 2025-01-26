地震影響　高鐵增2班台中北上全自由座列車「每站都停」

▲高鐵今天加班兩班台中北上列車。示意圖。（圖／記者賴文萱攝）
生活中心／台北報導
台灣高鐵受7時39分台南地震後所需地面巡檢、動搖測試及分階段提速需時較長影響，高鐵公司宣布加開兩列台中北上列車，以紓解搭車人潮。
兩班車分別是：
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台中站（08：30出發）往南港站（09：40抵達），各站皆停靠全車自由座（第6車商務車廂除外）北上列車。
8502台中站（09：10出發）往南港站（預計10：20抵達）各站皆停靠全車自由座（第6車商務車廂除外）北上列車。
▲高鐵今天加班兩班台中北上列車。示意圖。（圖／記者賴文萱攝）
生活中心／台北報導
台灣高鐵受7時39分台南地震後所需地面巡檢、動搖測試及分階段提速需時較長影響，高鐵公司宣布加開兩列台中北上列車，以紓解搭車人潮。
兩班車分別是：
台中站（08：30出發）往南港站（09：40抵達），各站皆停靠全車自由座（第6車商務車廂除外）北上列車。
8502台中站（09：10出發）往南港站（預計10：20抵達）各站皆停靠全車自由座（第6車商務車廂除外）北上列車。
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