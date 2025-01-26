地震影響　高鐵增2班台中北上全自由座列車「每站都停」

地震亂春節！根據中央氣象署地震測報中心資料，今天上午7時38分台南市楠西區發生芮氏規模5.7地震，震央在台南市政府東北東方41.3公里處，深度8.1公里，屬於極淺層地震。氣象署指出，今早地震仍屬0121嘉義大埔地震餘震，未來一周內仍會有規模5以上地震，但呼籲民眾不用過度驚慌，地震頻率與強度已經在減少中。