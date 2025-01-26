7:38台南又震！高鐵巡檢中　部分列車延誤

▲中央氣象署發布最新地震報告。（圖／氣象署提供）

記者楊惠琪／台北報導

今天上午7時38分台南市楠西區又發生芮氏規模5.7地震，受地震影響，台灣高鐵今（26）日表示，受台南地震影響，於嘉義至台南路段測得1～3級地震告警，共有2班次列車恰經受影響區域，臨時停車（北上206及806車次），現正啟動執行路線檢查，導致部分列車延誤，請旅客見諒。

根據中央氣象署地震測報中心資料，今天上午7時38分台南市楠西區發生芮氏規模5.7地震，震央在台南市政府東北東方41.3公里處，深度8.1公里，屬於極淺層地震。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象署指出，這起地震觀測到最大震度為4級，出現在台南市楠西、嘉義縣大埔、高雄市甲仙、嘉義市、嘉義縣太保市、雲林縣草嶺、彰化縣二林、彰化縣彰化市。震度3級地區為屏東縣、南投縣、花蓮縣、台中市、台東縣、苗栗縣，震度2級地區為澎湖縣、宜蘭縣，震度1級地區為新竹縣、新竹市、桃園市、新北市、台北市。

台灣高鐵表示，今日受台南地震影響，於嘉義至台南路段測得1～3級地震告警，共有2班次列車恰經受影響區域，臨時停車（北上206及806車次），以確保旅客安全。台灣高鐵公司現正依照地震應變作業程序，啟動路線及設施巡檢。巡檢期間，通過受地震影響路段，各車次將依速限降速行駛，可能因此造成延誤，敬請旅客見諒。